台中「判官」找人處理債務 太平摩鐵猛踹人險出人命

台中市洪姓男子綽號「判官」與余姓男子有債務糾紛，洪找來楊男、藍姓少年協助討債，楊在今年5月間在太平區一間汽車旅館內協調債務時，余藉機逃離，但被楊等人押回房間，楊還用腳猛力踢踹余男頭部，導致余重度昏迷，檢方昨依殺人未遂罪起訴楊。

檢警調查，楊姓男子（22歲）曾在2022年間涉嫌妨害秩序案件，2023年7月間才出監，楊男出監後，因綽號「判官」的洪姓男子與余姓男子有債務糾紛，洪找來楊、藍姓少年一同協調債務。

洪男在今年5月10日清晨6時許，開車載楊、藍姓少年前往太平區的汽車旅館，三人抵達後，由洪進入余男房間談判，楊、藍姓少年則是持兩把西瓜到入房。

洪男等人在房間內談判未果，洪先行離開，由楊及少年繼續與余協調債務，期間楊、余協調債務時發生口角，楊徒手毆打余頭部，余被打後才稱「找人送錢過來」，因楊不喜歡該房間氣味，要求余前往其他處所，余假意答應後，趁前往停車處所時，趁機逃離。

楊男與少年追上余男後，將余押回房內、壓制在地，隨後朝倒地的余男頭部，以腳連續多次猛力踢踹，導致余男重度昏迷、顱內出血，汽車旅館員工發現後報警，警方循線查獲楊，楊男遭檢方聲押獲准。

檢方認定，余男一度昏迷、病危，顯見楊男攻擊余男頭部的力道猛烈，造成傷勢嚴重，有致死風險，認定有殺人不確定故意，依殺人未遂罪起訴。