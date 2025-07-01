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119報案系統遭駭！男合夥殯葬業「搶屍」 高雄消防局回應了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1名30歲的潘姓男子涉嫌扮網路駭客，與殯葬業者合作，利用網路入侵高雄市消防局119報案系統，提早到事故現場「搶屍」，令人吃驚。高雄市消防局表示，已建議中央針對系統問題，持續加強資訊安全，防範駭客。

消防系統遭駭，駭客利用網路入侵高雄市消防局119報案系統。高雄市消防局表示，直到調查局調查，才知道遭駭。

高雄市消防局表示，這套報案系統是中央提供，並擴大至21縣市消防局，高雄市消防局在檢調調閱相關資料，才得悉系統疑遭駭，已建議中央針對系統問題，持續加強資訊安全，防範駭客攻擊，由於全案仍偵查中，消防局持續配合檢調調查，提供相關資料，並已採取相關資安強化作為，確保系統使用安全。

潘姓男子涉嫌侵入消防報案系統，從中大賺死人財，高雄地檢署6月13日、24日指揮法務部高雄市調處搜索多家殯葬業者，潘男訊後遭聲押，多名業者分別以3至50萬元交保候傳。

高雄市消防局119報案系統遭駭，已建請中央防駭。圖為高雄市消防局。記者林保光／攝影
高雄市消防局119報案系統遭駭，已建請中央防駭。圖為高雄市消防局。記者林保光／攝影

高雄市 駭客 網路

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