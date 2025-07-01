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影／檢舉達人橫行基隆5月檢舉3千件 76處騎樓可停車擬擴大範圍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆信義區有檢舉達人5個月檢舉3000件，住戶不堪其擾，警方開單開到手軟，其中深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單苦不堪言，不滿「只有市區76處騎樓公告可停車，其他區就得收罰單。」市府表示，已組騎樓專案小組研議擴大開放路段，會審慎評估後公告核准路段。

深澳坑路一處百餘戶的住宅社區，住戶頻反映停放騎樓機車收到違停罰單，苦不堪言，議員會同市府交通處今辦理會勘研議解決辦法。

住戶說，有時一周收到2、3張違停罰單，回家停個機車，卻莫名遭檢舉開單，「我們賺的錢都不夠繳罰單，大家好無奈。」一名住戶表示，這裡騎樓停機車後，還留有逾150公分的行人通行走空間，符合騎樓停放規定，請求警方暫緩開單，並在騎樓畫設停車格，請市府能苦民所苦。

市議員韓世昱表示，目前市府只有公告76處騎樓可停機車，非常不合理，應檢討全市騎樓，符合停車條件的都應開放停車，一視同仁。騎樓明明夠寬，也只有住戶通行，卻禁止停車騎樓，住戶無奈。

議員陳軍佐說，該路段已經會勘多次，民眾一再反映，但都沒有結果，如果又有人檢舉是否繼續開單。

孝德里長朱志偉說，住戶已反映多次希望騎樓要公告開放停車，不解為何市區76處才可停車，其他區就不行，相當不合理。市長電動車政策已施行增加很多機車，就應增加停車空間因應。

警方則表示，如果接獲檢舉違停證據齊全警方就會依法開單。交通處停車管理科長陳得慶說，會勘之後會盡快召集相關局處審慎評估，在安全通行下條件下，評估是否可以開放騎車。

市府交通處長陳耀川說，市府已組騎樓專案小組研議擴大開放路段，會審慎評估、聽取民意後，確定安全無虞後決定，如果核准路段後再公告。考量重要包括通行空間、有無上下通道、所有權人意願等

深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影
深澳坑路某住宅區騎樓中招，住戶群起抗議，有時一周收2、3張罰單，苦不堪言。記者游明煌／攝影

騎樓 罰單 住戶

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