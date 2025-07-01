深夜20歲少婦帶7月大嬰唱K 彰警勸導快回家休息
今天起放暑假，彰化警方昨晚展開暑期保護兒少專案，八大生活區的警分局長帶隊到夜店等場所擴大臨檢和宣導，員林警方在一家KTV發現少婦帶未滿1歲幼兒歡唱，當下勸導她趕快帶孩子回家休息。
彰警暑期保護兒少專案的臨檢場所包括KTV、撞球間、PUB、夜店、舞廳、限制級電子遊藝場，員警拿宣導標語、手牌進入宣導四大主軸，提醒民眾注意漫漫暑假防止兒少接觸毒品、菸害、購物詐騙、網路賭博、性剝削、被幫派組織吸收等犯罪和暴力。
員林警分局到某KTV各包廂宣導已夜間11點，看見一名年約20歲少婦抱著幼兒，和友人一起歡唱，幼兒不但不怕生還對員警笑著。少婦告訴員警，孩子約7個月大，已喝牛奶。
員警表示，根據兒童及少年福利與權益保障法和社會秩序維護法，未滿18歲應在晚上12點前離開KTV等公共遊樂場所，何況幼童僅7個月大，不適合在嘈雜環境，勸少婦早一點帶孩子回家休息。員警也交代KTV服務人員提醒未成年的消費者及其家長，應依規定在12點前離開。少婦連忙說她知道規定，再唱一點就回家。
員林警分局長吳詠傑今指出，暑假時間長，青少年需依靠家人時刻注意及關心，避免偏差行為發生及不被不法份子引誘、利用，警方提醒利家長建立正確觀念，讓孩子從小養成正當休閒習慣以遠離犯罪誘因。
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