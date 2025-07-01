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15尊神像搬下神殿放供桌點火燒毀 男子被起訴公共危險罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子到新北市金山區宮廟內，從神殿上搬下15尊神像，分別在供桌和香爐涉嫌點火焚燒。廟方人員發現後出面制止，並報警逮人。基隆地檢署偵結，今依公共危險罪嫌起訴李男。

新北市金山警分局6月4日下午3時許接獲報案，指有人在宮廟縱火。員警到場後，依現行犯逮捕李男，帶回調查。消防局事後接獲警方通報，派遣消防員前往現場，並經火災調查鑑識中心人員採證，列為縱火案件。

警方詢問為何用打火機點火燃燒神像時，李男說詞反覆。檢察官複訊後，認為有反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押，法官審理後裁准。

檢方調查，李男當天進入宮廟後，將內殿供奉的15尊神像搬下神殿，再用宮廟內的卡式瓦斯罐、金紙和當供品的高粱酒等物品，在供桌及香爐用打火機點火燃燒。

火勢引燃後出現大量濃煙和嗆鼻氣味，宮廟葉姓會計發現後出面制止並報案。李男縱火行為燒毀神像、供桌和香爐，未延燒到宮廟其他建築物。

檢方起訴指出，李男已坦承有燒毀神像等物品行為，並與證人證述相符，且有現場遭燒毀物品、濃煙瀰漫照片佐證，認定李男犯嫌，依刑法第175條第1項放火燒毀他人物品致生公共危險罪嫌起訴，依法可處1年以上，7年以下徒刑。

李姓男子在新北市金山區一家宮廟，涉嫌在供桌和香爐點火燒毀神像等物品，基隆地檢署檢察官偵訊後，依公共危險罪嫌起訴。圖／取自消防署網站
李姓男子在新北市金山區一家宮廟，涉嫌在供桌和香爐點火燒毀神像等物品，基隆地檢署檢察官偵訊後，依公共危險罪嫌起訴。圖／取自消防署網站

縱火 基隆

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