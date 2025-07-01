15尊神像搬下神殿放供桌點火燒毀 男子被起訴公共危險罪

李姓男子到新北市金山區宮廟內，從神殿上搬下15尊神像，分別在供桌和香爐涉嫌點火焚燒。廟方人員發現後出面制止，並報警逮人。基隆地檢署偵結，今依公共危險罪嫌起訴李男。

新北市金山警分局6月4日下午3時許接獲報案，指有人在宮廟縱火。員警到場後，依現行犯逮捕李男，帶回調查。消防局事後接獲警方通報，派遣消防員前往現場，並經火災調查鑑識中心人員採證，列為縱火案件。

警方詢問為何用打火機點火燃燒神像時，李男說詞反覆。檢察官複訊後，認為有反覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押，法官審理後裁准。

檢方調查，李男當天進入宮廟後，將內殿供奉的15尊神像搬下神殿，再用宮廟內的卡式瓦斯罐、金紙和當供品的高粱酒等物品，在供桌及香爐用打火機點火燃燒。

火勢引燃後出現大量濃煙和嗆鼻氣味，宮廟葉姓會計發現後出面制止並報案。李男縱火行為燒毀神像、供桌和香爐，未延燒到宮廟其他建築物。