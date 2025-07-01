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影／疑未拉手煞車變成自走車 男跑百米速度狂追車
彰化市一名男子上月26日駕駛休旅車回家，疑未帶磁扣，停在地下車場入口處，到管理室請管理員打開柵欄，卻疑因未拉手煞車，車子往前滑動，撞開柵欄持續往前衝，他跑步追趕約五十公尺，最後休旅車撞上防火門才停住，包括車身、大樓停車場柵欄及防火門都受損。
這名男子的車子往地下停車場滑動，汽車修護廠業者懷疑，他可能停車時，將排檔桿放在N檔、且未拉手煞車造成，建議駕駛人停車時，應將排檔桿打到P檔，再拉手煞車，才能避免車子不正常滑動。
此一事件被今天被PO上「社會事新聞影音」，是這名男子將休旅車停在大樓地下停車場柵欄前，突然車子撞開柵欄，持續往前，而且順著車道滑動，另一畫面則是一名男子從管理室衝出來，以跑百米速度追車，卻一直追不上，最後撞上防火門才打住，他也趕上，打開車門拉手煞車。
據社區住戶表示，這名男子是大樓新住戶，因未帶磁扣到管理室請管理員幫忙拉起柵欄，卻疑因未拉手煞車，造成車子往前滑動，聽到碰一聲後，才停住；也有住戶說 ，從影片中，見到這名男子跑很快狂追車子，有點好笑，但幸好人沒受傷。
此一影片被PO上網後，討論度很高，有人說：「平時就沒習慣拉手煞車，遲早出事」，也有人說：「哇～下坡還會自動左轉，沒有直直衝，這台車還真急性子」、「 好悲劇，好險沒有人 可是又好好笑🥲好複雜的心情」，也有人說：「下車人離開就要熄火才安全！」
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