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國1桃園段火燒車 駕駛查異狀停避車彎逃生…下秒陷火海
國道1號北向44.6公里桃園路段今中午發生火燒車事故，一輛小客車途中發現車輛有異狀，呂姓駕駛急忙停靠避車彎，隨即整輛車起火燃燒，還好駕駛及乘客急忙逃生，無人傷亡，事故造成車流回堵約3公里，詳細起火原因待釐清。
國道警方指出，今上午11時38分左右接獲通報，國道1號北向44.6公里避車彎有一輛小客車起火燃燒，立即通報巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場時，小客車整輛已經陷入火海，濃濃黑煙直竄天際，警方立即封閉外側路肩處理。
經查49歲的呂姓男子駕駛小客車，行經國道1號北向44.6公里發現車輛有異狀，趕緊停靠避車彎，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸呂男及時發現將車輛停下，立即與車上一名乘客下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。
消防人員在現場射水灌救，小客車全毀，燃燒面積5平方公尺，約20分鐘撲滅火勢。事故現場於中午12時52分完全排除，全線恢復通車，車禍造成該路段車流回堵約3公里，詳細的起火原因仍待消防進一步調查釐清。
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