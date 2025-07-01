高雄市殯葬業勾結駭客 入侵119系統「搶屍」賺死人財

高雄市一名30歲的潘姓駭客與4家在地的殯葬業者跨界合作，利用網路入侵高雄市消防局119報案系統，只要高雄市「哪裡死人」都能第一時間攔截消息，讓殯葬業者火速派車到現場「搶屍」，他再從中大賺死人財，潘男訊後遭聲押，多名業者分別以3至50萬元交保候傳。

高雄地檢署調查，潘姓駭客從2021年起接受高雄在地的殯葬業者委託研究破解內政部消防署「行動派遣 APP」、「119 報案 APP」等系統，沒想到系統果真遭潘男攻破，潘男能直接從系統中攔截民眾民眾報案時間、派遣分隊、案件類型及案發地址等資訊。

他再利用自行架設的網頁將相關資訊提供給殯葬業者，讓業者能夠趕在第一時間到現場提早「搶屍」，潘男4年多來因此長期收取各殯葬業者數萬元的不定報酬，大賺「死人財」。

據了解，業者從駭客提供的資訊獲取消息後，各家都會比時間看哪家業者到現場，第一個趕到的就有資格取得喪家的後事處理優先權，這種做法已經在高雄殯葬業界成為「不成文規定」。

檢調會察覺，是因消防局發現行動派遣系統等緊急救護系統遭異常攻擊，高雄地檢署民生智財專組檢察官李侑姿因此指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦，3月28日先搜索潘姓駭客住處，訊後聲押禁見獲准。