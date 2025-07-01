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台中一年騎乘機車未戴安全帽逾3千件...警宣導二不四要

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊今年針對社區關懷據點、公司行號，辦理20次交通觀念宣導，主要對象是家中有幼童的父母，以及高齡者，因據統計，去年有告發逾3000件的機車附載座人未依規定戴安全帽，今年上半年也有逾1300件，交大提醒市民騎乘機車要有「二不四要」的原則。

台中市警局交通大隊統計，去年針對「機車附載座人未依規定戴安全帽」案件告發，件數有3138件，今年截至6月為止，告發1368件，比起去年同期的1649件，顯示民眾騎乘機車戴安全帽的意識有提升。

台中市交大指出，機車是台灣人生活不可或缺的交通工具，不少家長也習慣以機車載送子女上下學或外出。然而機車承載兒童所伴隨的安全問題與交通法規，往往容易被忽視或誤解。

根據交通事故資料顯示，兒童乘坐機車時發生意外的風險不容小覷，尤其在未配戴合適安全帽或是站於踏板前，意外傷亡的機率大幅提升。

交大指出，今年以來針對有家長父母的機關與公司行號，以及高齡者常出現的關懷據點，進行20場次的交通觀念宣講，主要提醒騎乘機車時「二不四要」原則，二不是不站踏板、不用背巾，四要則是要戴安全帽、要避免三貼等危險承載方式、要避免載年紀太小幼童，以及要遵守不搶快、不超車的原則。

交大解釋，幼童站機車踏板，容易在機車加速、煞車或過彎時導致搖晃、跌倒，使用背巾騎機車的話，若機車摔車，背巾無法約束孩童的位置，事故時容易被甩出。

交大也說，即使只是短程接送，也要戴安全帽，需確保安全帽貼合頭部、帽帶固定，才能在關鍵時刻保護孩子頭部，另外，年紀太小的孩童身高可能不足以踩穩踏板，且機車行駛時的顛簸搖晃對幼兒來說存在風險，建議別載年齡過小的幼童。

交大隊長鄭鴻文呼籲，兒童的身體尚未發展完全，缺乏足夠的自我保護能力，一旦發生意外，容易受到嚴重傷害。騎機車載孩童出門時，應頭戴安全帽、手緊抱大人，且不能站在踏板，最重要的仍是戴安全帽、時速避免超過40公里，騎慢一點，守護多一點。

台中市去年告發騎乘機車未戴安全帽逾3000件，今年深入社區關懷據點、公司行號，提醒二不四要的交通觀念。圖／台中市交大提供
台中市去年告發騎乘機車未戴安全帽逾3000件，今年深入社區關懷據點、公司行號，提醒二不四要的交通觀念。圖／台中市交大提供
台中市去年告發騎乘機車未戴安全帽逾3000件，今年深入社區關懷據點、公司行號，提醒二不四要的交通觀念。圖／台中市交大提供
台中市去年告發騎乘機車未戴安全帽逾3000件，今年深入社區關懷據點、公司行號，提醒二不四要的交通觀念。圖／台中市交大提供

安全帽 台中市 交大

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