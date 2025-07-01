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清晨桃園有KTV前20人聚眾 警到場保護管束將1人帶回

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢警分局於大同路KTV前執行守望員警於今上午7時30分許，接獲路旁民眾報案，指稱KTV門口疑似有民眾糾紛，執勤員警2人立即上前釐清狀況，現場約有20位民眾聚集，經了解1名21歲的張男酒後激動聊天聲音較大，為防止危險事態，將張男保護管束，於上午8時許冷靜後離去，所幸無鬥毆或不法行為。

員警考量在場消費民眾較多且酒後略顯亢奮，立即通報支援警力，適逢青春專案期間，中壢警分局立即調派線上高密度巡邏網，12名支援警力快速到場強勢盤查，展現警方維護社會秩序決心。經查確認現場無涉及任何暴力事件或違法情事，但張男酒醉情緒激動，為防止危險事態，將張男管束帶回，於8時許冷靜清醒後已離去。

現值青春專案期間，中壢警分局表示，針對轄內KTV、PUB、網咖、撞球場、汽車旅館及電子遊戲場等特種營業場所，持續透過高密度巡邏與不定時臨檢加強查察，避免青少年涉足不正當場所，同時宣導勿吸食毒品、從事色情交易或涉入賭博性電玩等違法行為，全面守護少年安全與轄區治安穩定。

中壢警分局長林鼎泰強調，民眾應避免酒後失序行為引起誤會或不必要紛爭，警方將持續強化巡邏密度與即時應處能力，保護青少年有快樂暑假，讓青春無虞民眾安心。

桃園市中壢警分局於大同路KTV前約有20位民眾聚集，經了解1名21歲的張男酒後激動聊天聲音較大，為防止危險事態，將張男保護管束，於上午8時許冷靜後離去。圖／翻攝自Threads
桃園市中壢警分局於大同路KTV前約有20位民眾聚集，經了解1名21歲的張男酒後激動聊天聲音較大，為防止危險事態，將張男保護管束，於上午8時許冷靜後離去。圖／翻攝自Threads

青春 中壢 KTV

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