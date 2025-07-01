影／通緝男拒檢狂逃！桃警圍捕相撞騎士噴飛 民眾目睹嚇壞

桃園市桃園區民生路今凌晨發生警匪追逐，其中一名員警在圍捕過程中不慎擦撞路過騎士，2人當場噴飛多處擦傷，附近民眾目睹嚇壞。對此警方表示，當時正在圍捕一名曾姓通緝犯，同仁發生車禍後立即協助雙方救護，所幸皆無大礙，曾嫌遭逮捕後則依法移請偵辦。

今凌晨12時許，桃園警分局武陵派出所員警巡邏時，於中山路發現一輛小客車於路口停等紅燈超越停止線，立即示意停車配合盤查，結果該輛小客車立即加速逃逸，沿路蛇行嚴重影響民眾安全，員警立即通報攔截圍捕。

該車見警網包圍，逃進附近文昌公園地下停車場，經查駕駛27歲曾姓男子因詐欺案及不能安全駕駛遭發布通緝中，曾男逃進停車場後棄車躲藏在其他車輛後方，被員警合力壓制逮捕，隨即在其車內查獲毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦。