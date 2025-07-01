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影／通緝男拒檢狂逃！桃警圍捕相撞騎士噴飛 民眾目睹嚇壞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區民生路今凌晨發生警匪追逐，其中一名員警在圍捕過程中不慎擦撞路過騎士，2人當場噴飛多處擦傷，附近民眾目睹嚇壞。對此警方表示，當時正在圍捕一名曾姓通緝犯，同仁發生車禍後立即協助雙方救護，所幸皆無大礙，曾嫌遭逮捕後則依法移請偵辦。

今凌晨12時許，桃園警分局武陵派出所員警巡邏時，於中山路發現一輛小客車於路口停等紅燈超越停止線，立即示意停車配合盤查，結果該輛小客車立即加速逃逸，沿路蛇行嚴重影響民眾安全，員警立即通報攔截圍捕。

該車見警網包圍，逃進附近文昌公園地下停車場，經查駕駛27歲曾姓男子因詐欺案及不能安全駕駛遭發布通緝中，曾男逃進停車場後棄車躲藏在其他車輛後方，被員警合力壓制逮捕，隨即在其車內查獲毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦。

當時武陵派出所李姓警員騎乘警用機車協助圍捕，於成功路與民生路口不慎與魏姓機車騎士發生擦撞，雙方均倒地手腳多處擦傷，其他同仁立即停車疏導交通並協助救護，經通報消防救護人員到場，經檢視幸無大礙，後續桃園分局將依程序協助同仁處理事故相關事宜。

桃園市桃園區民生路今凌晨發生一名員警在圍捕犯嫌過程中不慎與路過騎士相撞，2人噴飛多處擦傷，所幸雙方皆無大礙，長官今上午前往探視同仁，將協助處理後續事宜。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區民生路今凌晨發生一名員警在圍捕犯嫌過程中不慎與路過騎士相撞，2人噴飛多處擦傷，所幸雙方皆無大礙，長官今上午前往探視同仁，將協助處理後續事宜。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局武陵派出所員警今凌晨巡邏於中山路示意一輛小客車停車配合盤查，該車加速逃逸沿路蛇行，員警通報攔截圍捕，於文昌公園地下室逮捕駕駛曾姓通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局武陵派出所員警今凌晨巡邏於中山路示意一輛小客車停車配合盤查，該車加速逃逸沿路蛇行，員警通報攔截圍捕，於文昌公園地下室逮捕駕駛曾姓通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局武陵派出所員警今凌晨巡邏於中山路示意一輛小客車停車配合盤查，該車加速逃逸沿路蛇行，員警通報攔截圍捕，於文昌公園地下室逮捕駕駛曾姓通緝犯。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局武陵派出所員警今凌晨巡邏於中山路示意一輛小客車停車配合盤查，該車加速逃逸沿路蛇行，員警通報攔截圍捕，於文昌公園地下室逮捕駕駛曾姓通緝犯。記者周嘉茹／翻攝

通緝 武陵 桃園

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