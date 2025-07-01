快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聽新聞
0:00 / 0:00

富婆香閨丟了350萬財物還被縱火 嫌犯落網竟是他

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

在桃園經營清潔公司的李姓富婆去年元月4日下午家中發生火災，趕回發現人民幣等現金首飾350萬元全遭竊，中壢警方勘驗大門不僅未遭破壞，還有不明男鑰匙開門縱火離去，循線逮獲她的陳姓友人，桃園地檢署依公共危險、侵入住宅竊盜等罪起訴。

起訴指出，家住中壢區42歲陳姓男子有次行竊的前科紀錄，之前到岳母家探望長輩時，與該棟豪宅某層樓年約50歲的李姓富婆偶遇，經數次電梯奇遇後，兩人相見歡並結為朋友，詎料，陳男卻利用這層信任感，於2024年1月4日下午展開行動。

起訴指出，陳男於去年1月14日下午近5時，未經富婆的同意，便以鑰匙開門侵入李女位於豪宅內的住家，一陣翻箱倒櫃之後，陳男不僅將富婆放在臥房系統櫃內的人民幣10萬元及新台幣10萬元，還將勞力士錶盤內及錶框上都鑲鑽的金錶、卡地亞名錶，以及金手鐲、金項鍊、金戒指、白金鑽戒、鑽石項鍊、整套翡翠項鍊、手鐲及戒指等貴重首飾全都搜刮一空。

李女清算後，發現家中現金損失多達54萬5000元，那些黃金、鑽石、白金、翡翠等首飾損失300萬元，連女兒7000元首飾也遭竊。警方調查時，李女否認與人結怨，稍後警方調閱監視影像供她指認，她當下否認與陳姓竊賊雙方認識，表示雙方僅一面之緣，對於陳嫌如何能取得她家鑰匙，她回以「不清楚」。

中壢警方沿路調閱監視器，釐清陳嫌犯案來龍去脈，顯示陳似乎是預謀犯案，並在騎車前往富婆住處前25分鐘，曾於途中停留某加油站購買200cc瓶裝汽油，抵達社區後，利用富婆家的鑰匙開門進入，隨即在富婆臥房內搜刮，得手後，朝衣櫃潑灑汽油後點火，當場燒毀富婆的衣櫃及衣物等，企圖湮滅證據，因大樓火災警報器響起，社區物業公司經理發現報警並求救，消防分隊抵達及時撲滅，才未造成更大災害。

警方根據車牌循線於1月5日上午9時，在陳男的住處將他逮捕，不過富婆自稱遭丟失約350萬元的大筆現金與黃金、珠寶及首飾等物下落不明，陳拒絕承認行竊，表示他與富婆是朋友，而鑰匙也是富婆交付的，當天只是進屋去看看。

檢察官認為，陳男犯行除了侵入住宅竊盜5年以下、得併科罰金50萬的刑度外，另涉及放火燒燬他人之物的公共危險罪，至於警方移送報告指出，陳男放火燒燬現供人使用的住宅未遂罪嫌，但根據現場照片可見，富婆臥房雖然有燒痕，但尚未到達毀損倒塌的程度，房屋仍可使用，與刑法規定「燒燬」要件不符。

中壢警方提醒民眾，務必提高警覺，慎選交友對象，切勿將大筆現金或有價貴重物品存放家中，以免成為宵小或有心人士覬覦的對象，務必妥善保管個人財物，確保住家安全，不讓有心人士有可乘之機。

有竊盜前科的42歲陳姓男子，2024年1月4日下午近5時拿著鑰匙侵入李女家，搜刮多達350萬元的現金及首飾後，潑灑汽油點火企圖滅跡，中壢警方根據他案發前購買汽油的監視器於翌日上午逮到他，桃園地檢署依公共危險、侵入住宅竊盜等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
有竊盜前科的42歲陳姓男子，2024年1月4日下午近5時拿著鑰匙侵入李女家，搜刮多達350萬元的現金及首飾後，潑灑汽油點火企圖滅跡，中壢警方根據他案發前購買汽油的監視器於翌日上午逮到他，桃園地檢署依公共危險、侵入住宅竊盜等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

鑰匙 桃園地檢署 中壢

延伸閱讀

中壢半年逾9千件違規超速！2汽機車最離譜 這幾條路最嚴重

中壢漁會模範漁民首見2女力 市府2.1億打造海埔新生地

潛入女同事住所逾20次！日男1招複製鑰匙偷拍還行竊 動機曝光

3歲女兒說溜嘴！美懸賞百萬毒梟「藏身豪宅密室」 落網畫面曝光

相關新聞

高雄市殯葬業勾結駭客 入侵119系統「搶屍」賺死人財

高雄市一名30歲的潘姓駭客與4家在地的殯葬業者跨界合作，利用網路入侵高雄市消防局119報案系統，只要高雄市「哪裡死人」都...

北市松山驚見1公尺天坑 警急拉封鎖線初步觀察無擴大跡象

台北市松山區長春路和慶城街46巷交叉路口，今天中午11點28分出現天坑，警、消獲報到場，初步觀察天坑長2公尺、寬1公尺、...

天氣酷熱土城鐵皮倉庫大火 延燒200坪無人傷亡

連日天氣酷熱，新北市土城區和城路二段一處鐵皮倉庫，稍早上午10時許冒起大火，新北市消防局獲報後立即派員前往灌救，約11點...

台中一年騎乘機車未戴安全帽逾3千件...警宣導二不四要

台中市警局交通大隊今年針對社區關懷據點、公司行號，辦理20次交通觀念宣導，主要對象是家中有幼童的父母，以及高齡者，因據統...

清晨桃園有KTV前20人聚眾 警到場保護管束將1人帶回

桃園市中壢警分局於大同路KTV前執行守望員警於今上午7時30分許，接獲路旁民眾報案，指稱KTV門口疑似有民眾糾紛，執勤員...

富婆香閨丟了350萬財物還被縱火 嫌犯落網竟是他

在桃園經營清潔公司的李姓富婆去年元月4日下午家中發生火災，趕回發現人民幣等現金首飾350萬元全遭竊，中壢警方勘驗大門不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。