富婆香閨丟了350萬財物還被縱火 嫌犯落網竟是他

在桃園經營清潔公司的李姓富婆去年元月4日下午家中發生火災，趕回發現人民幣等現金首飾350萬元全遭竊，中壢警方勘驗大門不僅未遭破壞，還有不明男鑰匙開門縱火離去，循線逮獲她的陳姓友人，桃園地檢署依公共危險、侵入住宅竊盜等罪起訴。

起訴指出，家住中壢區42歲陳姓男子有次行竊的前科紀錄，之前到岳母家探望長輩時，與該棟豪宅某層樓年約50歲的李姓富婆偶遇，經數次電梯奇遇後，兩人相見歡並結為朋友，詎料，陳男卻利用這層信任感，於2024年1月4日下午展開行動。

起訴指出，陳男於去年1月14日下午近5時，未經富婆的同意，便以鑰匙開門侵入李女位於豪宅內的住家，一陣翻箱倒櫃之後，陳男不僅將富婆放在臥房系統櫃內的人民幣10萬元及新台幣10萬元，還將勞力士錶盤內及錶框上都鑲鑽的金錶、卡地亞名錶，以及金手鐲、金項鍊、金戒指、白金鑽戒、鑽石項鍊、整套翡翠項鍊、手鐲及戒指等貴重首飾全都搜刮一空。

李女清算後，發現家中現金損失多達54萬5000元，那些黃金、鑽石、白金、翡翠等首飾損失300萬元，連女兒7000元首飾也遭竊。警方調查時，李女否認與人結怨，稍後警方調閱監視影像供她指認，她當下否認與陳姓竊賊雙方認識，表示雙方僅一面之緣，對於陳嫌如何能取得她家鑰匙，她回以「不清楚」。

中壢警方沿路調閱監視器，釐清陳嫌犯案來龍去脈，顯示陳似乎是預謀犯案，並在騎車前往富婆住處前25分鐘，曾於途中停留某加油站購買200cc瓶裝汽油，抵達社區後，利用富婆家的鑰匙開門進入，隨即在富婆臥房內搜刮，得手後，朝衣櫃潑灑汽油後點火，當場燒毀富婆的衣櫃及衣物等，企圖湮滅證據，因大樓火災警報器響起，社區物業公司經理發現報警並求救，消防分隊抵達及時撲滅，才未造成更大災害。

警方根據車牌循線於1月5日上午9時，在陳男的住處將他逮捕，不過富婆自稱遭丟失約350萬元的大筆現金與黃金、珠寶及首飾等物下落不明，陳拒絕承認行竊，表示他與富婆是朋友，而鑰匙也是富婆交付的，當天只是進屋去看看。

檢察官認為，陳男犯行除了侵入住宅竊盜5年以下、得併科罰金50萬的刑度外，另涉及放火燒燬他人之物的公共危險罪，至於警方移送報告指出，陳男放火燒燬現供人使用的住宅未遂罪嫌，但根據現場照片可見，富婆臥房雖然有燒痕，但尚未到達毀損倒塌的程度，房屋仍可使用，與刑法規定「燒燬」要件不符。