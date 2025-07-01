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捲京華城案彭振聲妻墜樓 提袋上樓裝這東西兒痛哭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北市前市長柯文哲的副市長彭振聲今天出庭，妻子在高雄兒子的住處墜樓死亡。據了解，彭妻拿著黑色提袋上樓，提袋裡面只有1只板凳。

彭振聲今天因柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院上午開庭，妻子到高雄三民區某大樓兒子住處。上午9時，彭妻（72歲）回到大樓，背著女用背包，手提著1只提袋進大樓，但她沒回兒子家門，直接上頂樓，不久便墜樓。

大樓管理員聽到中庭傳來巨大聲響，外出查看，便發現彭妻躺在中庭地上，趕緊向119求救，救護人員趕到，發現她四肢骨折，明顯死亡。

彭振聲的兒子是接到姨丈電話通知，說樓下傳出巨響，還有及尖叫聲，趕下樓發現墜樓的人是母親，不禁痛哭。

據悉，彭振聲的兒子說母親最近心情不佳，有服用相關情緒藥物，警方已排除外力介入。

鄰居說，自從彭振聲因為「台北的事」之後，就沒再看到人，但妻子住在這大樓，也知道是副市長的妻子，但是很少看到人。住戶婦人說，有時候在公園看到彭太太，看起來還是很健康，但是已經好一陣子沒回來。

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台北市前副市長彭振聲的妻子今天在高雄兒子住處墜樓。記者劉學聖／攝影
台北市前副市長彭振聲的妻子今天在高雄兒子住處墜樓。記者劉學聖／攝影

彭振聲 妻子

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