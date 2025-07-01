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讓證據說話…彰化縣警局警務員吳又融獲全國鑑識楷模

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局鑑識科警務員吳又融獲得第18屆「全國刑事鑑識楷模」，她警大鑑識系畢業後，從警15年都從事現場鑑識勘察工作，曾參與多起重大刑案偵辦，她說，始終堅信「證據優先、科學辦案」的原則，讓沉默的證據成為破案的關鍵語言。

「全國刑事鑑識楷模」是由全國各警察機關薦報，每年都選出8人，吳又融從42名人選中，脫穎而出。她除了是警大鑑識系畢業外，也擁有彰化師大應用外語系碩士學位。她堅持「犯罪現場不會說話，但證據會」的信念，即使面對高壓與繁重的案件，也從不輕忽任何一個細節，致力讓每一個犯罪現場都能還原最接近真相的樣貌。

縣警局指出，吳又融在過去一年裡，參與多起重大刑案勘察，包括春節期間弟弟殺害兄長案、員警開槍追捕外籍移工致中槍案、海龍離岸風電公安意外案、詐欺集團黑吃黑擄人勒贖案、疑似虐童案及多起毒品工廠案等，相關鑑識報告多次成為法院判決依據。

吳又融也積極投入司法教育及失蹤人口尋親專案，2020年彰化縣警方偵破白骨桶屍案後，她隨即參與「逾三年未尋獲失蹤人口暨無名屍DNA比對專案」協助採集並比對DNA，至今完成近百件樣本，成功確認11件無名屍身份，尋獲1名失蹤人口及1名安置人口，並破獲1起疑似母親殺害嬰兒案，尤其田中分局2018年失蹤女童案引發社會關注，經多年追查終於團圓，促進兒少失蹤與就學機制檢討，並推動兒少法修法。

彰化縣警察局鑑識科警務員吳又融（右2）從警大鑑識系畢業後，從警15年都從事現場鑑識勘察工作，曾參與多起重大刑案偵辦，她的專業與努力獲得獲得定，榮獲第18屆「全國刑事鑑識楷模」，警察局長陳明君特別跟她祝賀。圖／縣警局提供
彰化縣警察局鑑識科警務員吳又融（右2）從警大鑑識系畢業後，從警15年都從事現場鑑識勘察工作，曾參與多起重大刑案偵辦，她的專業與努力獲得獲得定，榮獲第18屆「全國刑事鑑識楷模」，警察局長陳明君特別跟她祝賀。圖／縣警局提供
彰化縣警察局鑑識科警務員吳又融（右）從警大鑑識系畢業後，從警15年都從事現場鑑識勘察工作，曾參與多起重大刑案偵辦，她的專業與努力獲得獲得定，榮獲第18屆「全國刑事鑑識楷模」，獲警政署長張榮興表揚 圖／縣警局提供
彰化縣警察局鑑識科警務員吳又融（右）從警大鑑識系畢業後，從警15年都從事現場鑑識勘察工作，曾參與多起重大刑案偵辦，她的專業與努力獲得獲得定，榮獲第18屆「全國刑事鑑識楷模」，獲警政署長張榮興表揚 圖／縣警局提供

證據 失蹤

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