暑期保護青少年-青春專案，已於今(1)日展開，專案時間為7月1日0時起至8月31日24時止，本次青春專案三大主軸為淨化成長環境、防制被害及擴大宣導，八德警分局昨(30)日晚間21時至01時舉辦「青春專案」暨擴大臨檢勤務，前往轄內20處「易妨害兒童少年身心健康場所」實施臨檢，保護青少年安全。

八德分局前往轄內20處「易妨害兒童少年身心健康場所」實施臨檢。圖：讀者提供

八德分局表示，本次勤務期間，出動警力39人，針對轄內少年容易聚集場所，在網咖、撞球館、小吃店、KTV等處發現未成年及家長帶同少年流連營業場所之情事，立即勸導少年及家長，深夜不流連營業場所，勸導即離去；青春專案三大主軸為淨化成長環境、防制被害及擴大宣導，八德分局強調，警方會持續針對青春專案重點工作「掃蕩毒品」、「查緝黑幫」、「打擊詐欺」、「防制兒少性剝削」、「營業場所及水域安全」、「多元宣導活動」等項目積極查察，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害的決心。

八德分局前往轄內20處「易妨害兒童少年身心健康場所」實施臨檢。圖：讀者提供

八德分局前往轄內20處「易妨害兒童少年身心健康場所」實施臨檢。圖：讀者提供

此外，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，桃園市政府建置了一站式活動平台「青春補給站」，網站內容涵蓋六大主題，分別為作伙來七桃、打工看這邊、服務最快樂、一起長知識、青春全紀錄及打開話匣子，要給青少年們最豐富的資訊，讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園青春專案啟動 八德警臨檢20處熱點護青少年暑期安全