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影／這路口一家4口3人曾分別被撞 設紅綠燈吵3年先科技執法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市正榮街、中正路三叉路口，因是通往東北角台二線要道，車流量很大，大小車禍頻傳，但居民與商家為了要不要設置紅綠燈，意見分歧，3年來會勘十餘次都沒有結果，各有立場。市政府交通處昨會勘後決定先設科技執法加強取締違規，長遠之計再研議設紅綠燈方案。

中正路雙向車流量很大，但兩側都有多棟大樓、公寓民宅，正榮街車流較少，居民多，目前畫設綠斑馬行穿線，但時常要等1、2分鐘以上，甚至更久才有辦法過馬路。有民眾說，有一家四口，就有三個人個別在這個路口被車撞到，該家人過馬路心裡還會有陰影。

不過，反對的商家卻認為，這個路段，除了傍晚倒垃圾時間，才有需求，擔心紅綠燈設置後，車輛走走停停，影響做生意及車流。

中正區正砂里長陳枋菱說，從她上任後至今3年，會勘多次都沒有結果，因為要不要設紅綠燈正反意見都有聲音，拖了3年，希望望取得一個平衡點，兼顧安全也不要對商家造成太大影響。

市議員許睿慈說，如果設紅綠燈會影響到店家，店雨家又無法接受調整，可以考慮先從設置科技執法取締比較可行。

市議員呂美玲表示，此路口每年都有發生大大小小車禍，居民對安全很憂心，紅綠燈設置牽涉因素比較多，先科技執法嚇阻違規車輛減少車禍發生必須先作，提醒民眾不要違規減少車禍發生。

交通處說，設紅綠燈要考量的很多，包括號誌桿距路口的位置、車流等，還要和商家溝通。市政府交通處長陳耀川說，市府提出折衷方案，短期擬利用科技執法，讓車輛遵守標線，確保行人安全，中長期將尋找適合地點，再與商家溝通，設置紅綠燈。

基隆市正榮街、中正路三叉路口，大小車禍頻傳，但居民與商家為了要不要設置紅綠燈，意見分歧。記者游明煌／攝影
基隆市正榮街、中正路三叉路口，大小車禍頻傳，但居民與商家為了要不要設置紅綠燈，意見分歧。記者游明煌／攝影
基隆市正榮街、中正路三叉路口，大小車禍頻傳，但居民與商家為了要不要設置紅綠燈，意見分歧。記者游明煌／攝影
基隆市正榮街、中正路三叉路口，大小車禍頻傳，但居民與商家為了要不要設置紅綠燈，意見分歧。記者游明煌／攝影

車禍 紅綠燈 科技執法

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