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影／安平區國小導護老師舉旗護學童 女騎士竟無視加速通過

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市新南國小昨天發生一名機車女騎士眼見前方有學校導護老師揮旗，仍無視學童正要過馬路，硬闖行人穿越道；影片經目擊者上傳網路抨擊「政府什麼時候才要重視交通安全」，引發熱議，網友討論「要等孩子出事才會重視嗎」、「就不能停一下下」。

楊姓網友昨天在臉書「爆廢公社公開版」發文指出「學童過馬路，導護老師已舉旗，機車仍硬闖」、「台南 新南國小 06/30」，並表示這是網友在社團「台南大小事」分享，該網友貼文提到「新南國小校門口，上學時段導護老師都舉旗了還硬闖，逆光拍不到車牌」。

網友分享影片可見，當時是昨天清晨7時許上學時段，導護老師正舉旗協助國小學童通行，卻有一名女騎士在學童步入斑馬線、就在她眼前時，依然催油門加速通過；轄區台南市警第四分局華平派出所副所長李明益指出，分局已主動調查貼文真實性，釐清事發過程。

警方表示，有關網路上傳騎士未禮讓行人影像一案，經審查貼文畫面，疑因逆光致號牌不清；如經調查後，違規時間、地點及車號等事證明確，將依道交例規定「行經行人穿越道有行人通行，或行駛至交岔路口轉彎時，未讓行人優先通行者」，依法舉發。

警方呼籲，駕駛人行經行人穿越道時，務必減速慢行、主動禮讓行人，另本分局將持續加強校園護童勤務，以維護學童上放學安全。

台南市新南國小昨天發生一名機車女騎士眼見前方有學校導護老師揮旗，仍無視學童正要過馬路，硬闖行人穿越道。圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」
台南市新南國小昨天發生一名機車女騎士眼見前方有學校導護老師揮旗，仍無視學童正要過馬路，硬闖行人穿越道。圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」

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