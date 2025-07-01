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影／一根煙蒂害16小時搶救 竹北工業大樓火警起因揭曉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市中華路、泰和路交叉口的鑫旺工業大樓，在6月25日今晨4時39分發生火警意外，現場冒出大量濃煙，消防局出動百名消防員全力搶救，火調出爐，疑為物流公司的司機在戶外回收物堆放區抽菸並丟棄煙蒂，半小時後火勢竄出，新竹縣消防局今天指出，起火原因以煙蒂引起的可能性最大。

鑫旺工業大樓內共4層樓，內有3家公司，消防局凌晨接獲報案後，立即派遣多個分隊馳援，現場濃煙密布，濃煙不斷從大樓中竄出，所幸目前無人員受困消息，火勢於下午3點26分撲滅，持續殘火處理，搶救持續進行16個小時才完全結束，新竹縣政府今天早上舉辦縣務會報，消防局長陳中振報告當天火災的搶救狀況與火調。

陳中振表示，火災原因經由火調人員調閱監視器發現，物流公司的司機在凌晨3點22分和3點58分於戶外回收物堆放區抽菸並丟棄煙蒂，凌晨4點27分火勢竄出。發現者剛開始滅火失敗，因此在凌晨4點39分立刻報案，此時的火勢已經蔓延到違建的倉庫區域，消防局火調研判未熄滅的煙蒂接觸回收物，並引燃倉庫內部塑材和大量可燃物，起火原因以煙蒂引起的可能性最大。

陳中振指出，研判火勢由物流公司的戶外回收物堆放，朝南側的鐵皮倉庫延燒，該倉庫疑似加蓋於防火間隔處，且無消防安全設備，內部堆積廢棄塑材，於接觸火延後延燒至主要的建築物。

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現場濃煙密布，濃煙不斷從大樓中竄出，所幸目前無人員受困消息。圖／新竹縣消防局提供
現場濃煙密布，濃煙不斷從大樓中竄出，所幸目前無人員受困消息。圖／新竹縣消防局提供
火災原因經由火調人員調閱監視器發現，物流公司的司機在凌晨3點22分和3點58分於戶外回收物堆放區抽菸並丟棄煙蒂，凌晨4點27分火勢竄出。記者郭政芬／翻攝
火災原因經由火調人員調閱監視器發現，物流公司的司機在凌晨3點22分和3點58分於戶外回收物堆放區抽菸並丟棄煙蒂，凌晨4點27分火勢竄出。記者郭政芬／翻攝
火勢於下午3點26分撲滅，持續殘火處理，搶救持續進行16個小時才完全結束。圖／新竹縣消防局提供
火勢於下午3點26分撲滅，持續殘火處理，搶救持續進行16個小時才完全結束。圖／新竹縣消防局提供

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