影／43人登山隊台中登山1人失蹤疑墜谷 消防隊員急搜抬回遺體

新北市三重區登山領隊包車到和平區東卯山登山，一行43人登山隊伍攀登東卯山步道，上月29日在台中市和平區東卯山登山步道3.5k處發現一名男山友迷路失蹤，消防隊員獲報連日搜尋，今天在山谷找到疑似墜谷的山友遺體。

台中市和平警分局表示，新北市三重區登山領隊包車到和平區東卯山登山，一行43人登山隊伍攀登東卯山步道，6月29日下午5時41分在台中市和平區東卯山登山步道3.5k處發現一名山友迷路失蹤。

經了解年約65歲許姓男子在步道3.5k處失聯。

消防局獲報派人車前往搜救，昨天早上7時消防隊集結第二梯搜救人員，消防隊員及義消持續搜救；

今天上午8時5分在台中市和平區博愛路臺8線26.6k裡冷橋上方200公尺發現許男已明顯死亡，無生命跡象。將大體移至東勢殯儀館並報請台中地檢署檢察官循司法相驗處理。

台中市消防局上月29日下午5時時17分獲報，和平區東卯山步道3.5 K失聯案件，派遣和平、谷關分隊，出動消防車2輛、消防人員4名，現場由和平分隊黃來昇小隊長率隊前往。