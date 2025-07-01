女童全身血衝急診竟被要求先戴口罩？ 醫院回應曝光

新竹一名媽媽昨日抱著頭部重創的女兒至醫院急診，身上沾滿血跡，由於事發突然未戴口罩，卻被醫院警衛要求「戴口罩」，且販賣機也沒有口罩可買，讓她焦急萬分。被點名的醫院回應，沒有強制刁難，僅對當時陪伴在孩童旁的女士和男士柔性勸導各1次。

該名媽媽在社群平台Threads表示，昨天因女兒自己下樓梯時滑倒，後腦勺直接重擊樓梯的直角，「剛好我在她的上方，看到這一幕就衝下樓抱起來安慰，沒想到後腦勺直接開始瘋狂流血，原來是因為後腦勺開了一個口」，當下血流如注。

她表示，當時母女倉皇趕往急診室，「我沒有想到，他明明看到我跟我女兒身上都是血，卻還是一再的要求我們戴口罩，販賣機還沒有口罩可以買。」所幸在等待叫號過程中，有男子遞上一包口罩，對她說：「這口罩給你們，大人不要生病，才可以照顧孩子。」讓她感動也感激，盼能找到這位好心人，親自致謝。

該名媽媽說，自己因為太緊張與擔憂女兒的傷勢，「我一度以為我要失去我女兒了，尤其是她的血止不住，而我身上都是她的血，甚至我女兒在醫院的路上突然睡著」，這名男子在她很無助的時候，給了幫助，但希從手術室出來後就沒有再看到對方，想找到他並感謝，之後開幕來我店裡買花，永遠都是「半價」，真的很謝謝你。」

貼文引來民眾留言回應：「中國醫藥半夜急診的警衛會要求戴口罩！上次去也是不戴口罩不給我進去」、「血流成這樣 還在那邊口罩？送急診還要服裝儀容檢查？」、「就算醫院有規定，但小朋友血都流成這樣了，還在糾結戴不戴口罩？」不過也有網友認為：「沒有戴口罩本來就不能進去， 所以 也不能說被刁難啦。 這就是基本規定」、「沒必要說旁人的都冷眼旁觀！說不定他們害怕。」

中醫大新竹附醫表示，該童約昨天下午2時30分許到急診，因目前仍是呼吸道感染流行期，警衛居於醫院執勤規範，對當時陪伴在孩童個案旁的女士和男士柔性勸導各1次，沒有強制、刁難一定要戴口罩，僅是提醒告知。