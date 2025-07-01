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影／太殘忍！小貨車綁狗沿路拖行數公里快沒命了 虐狗挨轟
宜蘭頭城鎮開蘭橋昨晚被民眾發現一輛小貨車後，綁著一條狗沿路拖行，黑狗無力掙扎，奄奄一息，被拖到全身是傷，整個過程影片被貼在網路瘋傳，引起大批網友怒轟「超扯」、「叫也不停車，根本故意」。警方依監視器影片研判約拖行數公里，將請相關單位依違反動保法開罰。。
民眾昨晚在Threads社群平台及臉書貼文，「狗都要拖死了，叫也不停，根本是故意」，影片中一隻狗被綁在小貨車右後方遭拖行，狗兒全身無力，癱軟任憑貨車拖拉，過程中貨車轉彎，狗狗離心力影響，也跟著左右晃拖在地面上摩擦肉體，傷痕遍體，看了讓人不捨。
據了解，這輛貨車後來被其他駕駛攔下來，駕駛冷漠把奄奄一息的狗狗丟在上車，氣得網友大罵駕駛「可惡」、「超級殘忍」；另有其他社群平台傳出狗兒返家照片，但疑似滿臉驚恐蜷縮，地上滿是血跡，狀甚可憐。
警方獲報調閱路口監視器，事發在昨晚9時許，狗狗原本是被綁在貨車後方，沿路跟著跑，疑似已到耗盡力氣，被拖著任憑地面磨擦，前後約有數公里；飼主初步說明，狗兒原本是在後車斗，不明原因掉下車，他會把狗送去治療。
警方調閱監視器，釐清飼主說法，調查是否真的是自車斗後方掉落。宜蘭縣動植物防疫所表示，貨車拖行犬隻行為，已違法動物保護法，造成犬隻受傷，最高可罰7萬5000元罰鍰，若故意拖行犬隻造成死亡，最高可處2年以下有期徒刑。
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