泰國寄來的「乾燥花」包裹內竟暗藏毒品大麻花。刑事警察局偵三大隊去年9月查獲該國際包裹，內含總毛重1319.4公克大麻花，並於現場逮捕連姓收件人，當場查扣古柯鹼、大麻煙彈及夾藏毒品的大麻花包裹紙箱。警方追查發現，連男曾多次搭高鐵南下與竹聯幫背景的黃姓主嫌及陳姓司機接觸，隨即展開後續查緝行動，陸續拘提黃嫌等11人到案。全案依違反毒品危害防制條例，分送台北與台中地檢署偵辦，黃姓主嫌與另2名共犯遭法院裁定羈押。

泰國寄來的「乾燥花」包裹內竟暗藏毒品大麻花。圖：刑事局提供

刑事局說明，去(113)年9月間，財政部關務署聯合刑事局偵三大隊查出從泰國寄出之「泰國乾燥花」國際包裹，內藏毒品大麻花，隨即報請台北地方檢察署指揮，組成專案小組深入追查上游買家。經專案小組埋伏、蒐證後，先逮捕連姓收件人，並現場查扣第一級毒品古柯鹼、內藏大麻花的乾燥花紙箱1個及第二級毒品大麻煙彈。

經專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動第二、三波查緝行動，拘提幕後黃姓主嫌及共犯等10人到案。圖：刑事局提供

刑事局表示，經專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動第二、三波查緝行動，拘提幕後黃姓主嫌及共犯等10人到案，並查獲國際包裹紙箱1個，含藏於泰國乾燥花內第二級毒品大麻花，總毛重1319.4公克、手機25支、第一級毒品古柯鹼毛重215.6公克、第二級毒品大麻花毛重3989.16公克、第二級毒品大麻油毛重2867公克、第二級毒品大麻軟糖毛重17公克、第二級毒品大麻煙彈毛重142.5公克、第三級毒品愷他命毛重15公克、第三級毒品咖啡包325包、空煙彈、煙彈主機、研磨器、攪拌器、封膜機、電磁爐、鍋具、分裝針筒、磅秤及現金79萬1200元等證物。此外，更發現該集團有黑幫分子介入策劃，分工細膩，除指揮旗下成員運輸、販賣毒品及製造煙彈外，更利用越南籍移工以埋包方式設置層層斷點，以躲避警方查緝。詢後全案依違反毒品危害防制條例移請台北地方檢察署及台中地方檢察署偵辦，黃姓主嫌及共犯等3人遭羈押。

刑事局強調，為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標，專案小組以「人」為中心追緝運毒網絡成員，溯查源頭並強勢壓制幫派，展現截毒關口、溯源斷根之決心。

刑事局指出，毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，在此特別呼籲民眾切勿以身試法；刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：乾燥花有毒！泰國包裹夾藏大麻花 黑幫集團11人全遭逮

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