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彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

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彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

台北地方法院審理台北市前市長柯文哲等人貪汙案，今天上午勘驗台北市前副市長彭振聲錄音光碟，開庭前，彭突然嚎啕大哭，吶喊「老天爺啊，我有做什麼壞事嗎？我原本要死在看守所裡面，怎麼會去自殺，怎麼那麼可憐啊？」

彭放聲痛哭，哭到喘不過氣，還批「檢察官怎麼那麼可惡？」救護車到場，準備將他送醫。

彭振聲開庭前坐在被告席，接到一通電話，疑似高雄的家人身亡，然後就痛哭、對檢察官痛罵，說他原本要死在看守所裡面，問檢察官的良心在哪？

台北地院原定今上午勘驗彭振聲偵訊光碟，因彭振聲突接家人噩耗，而法官諭知改勘驗朱亞虎的偵訊光碟。

北院4月1日開庭時，彭振聲坦承犯行，承認檢方所有起訴事實，並反駁未如柯文哲律師所述遭不正訊問，未錄影的2小時是去吃飯、用藥和上廁所。

柯文哲委任律師鄭深元曾說，檢察官訊問彭振聲的過程中，自下午3點半至5點半之間，有2小時沒有錄音、錄影，之後彭振聲就認罪；再者，邵琇珮去年9月回台接受檢方訊問，晚間11時20分至凌晨2時19分也有3小時空白，之後邵琇珮就認罪，本案唯二認罪者都出現一樣的問題。

不過彭振聲委任律師黃品淞當時開庭指出，柯文哲律師於開庭主張彭振聲接受檢察官訊問時，有「消失的2小時」，指下午3點半至5點半之間，有2小時未錄音、錄影，暗指彭有被檢察官不正訊問一事，訊問當日他和律師李岳洋全程在場，並澄清當下午4點半至5點半是台北看守所用晚餐的時間，而彭飯後需服藥，只能先回舍房用餐、吃藥，「彭振聲人不在場，當然沒有錄影」。

法官再問筆錄中是記載下午3點半至5點半沒有錄影，彭振聲當日檢察官是否有故意延後錄影或不錄影的情形？彭回答，沒有不正訊問，黃檢察官、林檢察官問案態度都很好，是因為有人要上廁所，才會沒有錄影。

彭的律師認為彭振聲是於2021年7月30日函文、都委會決議以都市計畫法處理京華城案才有犯意，檢方則是根據彭振聲自白內容，認為彭振聲是於2020年4月14日即有犯意，最終彭和律師同意檢方論點，並強調沒有要翻供，還是承認檢方起訴的事實。

台北地方法院審理京華城案，上午傳喚台北市前副市長彭振聲，開庭前彭突然淘大哭，吶喊「老天爺啊，我有做什麼壞事嗎？我原本要死在看守所裡面，怎麼會去自殺，怎麼那麼可憐啊？」圖／聯合報系資料照
台北地方法院審理京華城案，上午傳喚台北市前副市長彭振聲，開庭前彭突然淘大哭，吶喊「老天爺啊，我有做什麼壞事嗎？我原本要死在看守所裡面，怎麼會去自殺，怎麼那麼可憐啊？」圖／聯合報系資料照

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檢察官 彭振聲 光碟

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