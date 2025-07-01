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世界警消運動大會狂掃2金3銀 苗消黃雅慧台灣之光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧參加第21屆世界警察消防運動會，在桌球及快走項目狂掃2面金牌、3面銀牌，超狂奪牌為國爭光，讓世界看得見。

世界警消運動會從美國時間6月27日到7月6日，台灣代表團選手近70人，其中39名消防人員，苗栗縣政府消防局有3人參加，消防局今天一早在臉書貼紅榜，「太狂了！ 狂掃2金、3銀」。

消防局指出，黃雅慧在世界警察消防運動會最新斬獲快走項目5000公尺及800公尺2面銀牌，加上先前桌球項目女子單打、女子雙打金牌，及混雙銀牌，共獲2面金牌及3面銀牌，超狂「奪牌」選手。

黃雅慧2007年特考班結業，擔任消防隊員至今，取得專業證照高級救護技術員、無人機操作證、救生員、大貨車駕駛執照等，曾於去年急產接生獲表揚，她的興趣是桌球，這次代表參加警消拿下桌球女單金牌為國爭光。

苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧在世界警察消防運動會，狂掃2金3銀為國爭光。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧在世界警察消防運動會，狂掃2金3銀為國爭光。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧在世界警察消防運動會，狂掃2金3銀為國爭光。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧在世界警察消防運動會，狂掃2金3銀為國爭光。圖／苗栗縣政府消防局提供

金牌 運動 警察

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