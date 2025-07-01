世界警消運動大會狂掃2金3銀 苗消黃雅慧台灣之光

苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧參加第21屆世界警察消防運動會，在桌球及快走項目狂掃2面金牌、3面銀牌，超狂奪牌為國爭光，讓世界看得見。

世界警消運動會從美國時間6月27日到7月6日，台灣代表團選手近70人，其中39名消防人員，苗栗縣政府消防局有3人參加，消防局今天一早在臉書貼紅榜，「太狂了！ 狂掃2金、3銀」。

消防局指出，黃雅慧在世界警察消防運動會最新斬獲快走項目5000公尺及800公尺2面銀牌，加上先前桌球項目女子單打、女子雙打金牌，及混雙銀牌，共獲2面金牌及3面銀牌，超狂「奪牌」選手。