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世界警消運動大會狂掃2金3銀 苗消黃雅慧台灣之光
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊頭屋分隊黃雅慧參加第21屆世界警察消防運動會，在桌球及快走項目狂掃2面金牌、3面銀牌，超狂奪牌為國爭光，讓世界看得見。
世界警消運動會從美國時間6月27日到7月6日，台灣代表團選手近70人，其中39名消防人員，苗栗縣政府消防局有3人參加，消防局今天一早在臉書貼紅榜，「太狂了！ 狂掃2金、3銀」。
消防局指出，黃雅慧在世界警察消防運動會最新斬獲快走項目5000公尺及800公尺2面銀牌，加上先前桌球項目女子單打、女子雙打金牌，及混雙銀牌，共獲2面金牌及3面銀牌，超狂「奪牌」選手。
黃雅慧2007年特考班結業，擔任消防隊員至今，取得專業證照高級救護技術員、無人機操作證、救生員、大貨車駕駛執照等，曾於去年急產接生獲表揚，她的興趣是桌球，這次代表參加警消拿下桌球女單金牌為國爭光。
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