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影／死神手中搶回一線生機 苗栗休假消防隊員凃明宏救命
苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊三義消防分隊員凃明宏日前休假，在台中市清水紫雲巖突然遇到一名年約60歲男香客OHCA（到院前心肺功能停止），他職業直覺急救恢復呼吸心跳，從死神手中搶回一線生機。
凃明宏有10年消防隊員資歷，上個月28日休假陪朋友到清水紫雲巖參拜，遇見一名男香客倒地，職業直覺過去看，發現是OHCA狀態，立即實施心肺復甦術（CPR），請民眾幫忙拿自動體外心臟除顫器（AED），經過第二次電擊後，香客恢復呼吸心跳，台中市政府消防局梧棲分隊據報趕到接手，確認自主循環再甦ROSC（自主循環再甦），並將患者送往醫院，目前在加護病房休養中。
凃明宏休假，見義勇為救人後，低調沒有告知同事，直到台中市消防局同仁在社群軟體轉傳現場急救畫面，苗栗縣消防局才知道，並貼在臉書粉絲團分享，凃明宏說，已 經做10了，該遇到的也遇到了，28日剛好遇到，順手就救谷一 條 命 ， 應該是對方福大命大，他就盡力而已 。
第一救災救護大隊指出，這場意外印證及時的CPR，加上AED急救，是救命關鍵，當發現有人昏倒、無呼吸、無反應時，立即撥打119報案，並在電話指導下實施CPR，就是串起「生命之鏈」的第一步，心跳停止後的每一秒，都是黃金時間，呼籲大眾學習CPR、不害怕施救。
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