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呂秋遠「復活」暖道別和平島米苔目…網諷試水溫 臉書反擊文疑悄刪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網紅律師呂秋遠因感情糾紛沉寂月餘，昨晚他的臉書「重出江湖」，發表在和平島一家米苔目攤的故事。不過，他之前的反擊亂終棄爭議的文章都已刪除。網友留言，「用米苔目復出不錯喔」、「居然復活了」、「5月那篇484又被刪了」、「提醒取消追蹤」、「發個無關緊要『吃的』，試水溫，試市場對你發文反應程度」、「所以，事情就這樣過去了？」

呂秋遠昨晚發表「一家開了54年的米苔目攤，會是什麼樣子呢？」文章，回顧和平島的歷史，以及童年的家庭互動回憶，接著介紹1家開店54年的米苔目攤，老闆「素雲仔」16歲起靠著米苔目，養活了全家，也照顧了造船廠無數的工人，還有和平島的許多居民。

呂秋遠說，他從國小之後，他的父親假日就會帶他來這吃和平島本土早午餐。這家米苔目的咬勁很足，很像好吃的珍珠，湯頭也很濃郁。然而，最厲害的就是本地特產吉古拉，從一條6元，吃到一條20元，但是始終是記憶裡的味道。

他說，因米苔目攤老闆年事已高，全家人決定6月30日退休。這是和平島上的大新聞，也意味著和平島少了一個最美麗的風景。「謝謝素雲阿姨這54年來的照顧，也祝福她在明天以後，身體健康、一切順利」。

網友留言，「這家有吃過，好吃便宜，肉羹麵，小菜，蘿蔔，豬肺，油豆腐都好吃」、「從小吃到大！最好吃的是米苔目跟吉古拉」、「做餐飲真的很辛苦的，堅持了數十年很不容易的」、「母子一起退休，一起享清福了」、「這家米苔目真的是島民的日常，前兩天聽到要收掉，真的非常震驚，是大新聞無誤。

但也有網友表示，「很讚喔，堅持要繼續在網路上討關注，呵呵臉的角質層真的很厚」、「律師您掉了4萬的粉絲，不過還有84萬粉絲，應該還好」、「咦，把大家的留言刪掉了喔？」、「哦呀，竟然能夠留言，記得當年某大律師說過台灣人的缺點是健忘，看看是不是真的喔」、「在地美食？比喻吃窩邊草嗎？」、「酸民嘴完沒啊，人家想發什麼日常不可嗎，不想看不要看，不要批評」。

律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書

粉絲 和平島 呂秋遠

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