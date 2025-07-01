高雄青春專案起跑 緝毒犬趴地吐舌萌表情吸舞小姐搶拍
高雄市「暑期青春專案」昨深夜10時展開，副市長林欽榮主持勤教，市警局動員針對轄內青少年易聚集場所臨檢，保三2隻緝毒犬出任務，長腿舞小姐在大廳排排站受檢後，見緝毒犬Mass趴地吐舌擺拍的萌樣，紛紛拿手機搶拍。
高雄市暑期青春專案昨深夜10時起跑，展開為期2個月專案，副市長林欽榮主持聯合勤教時指出，暑期青春專案目標是保護少年在暑假期間，不論白天或夜晚，都會聯合擴大掃蕩，以防止少年受到毒品侵害、幫派吸收、受性影像剝削，或者在打工、網購受到詐騙，以及避免夏日戲水危險的宣導。
昨起跑首日，市警局動員17個分局及刑大、保大、交大、少年隊，保三總隊緝毒犬「可樂」和「Mass」也加入首日查緝行動，警方和市府八個局處針對青少年易聚集的舞廳、滋事場所撞球館執行聯合稽查。
警方大動作進入苓雅區大羅馬舞廳臨檢查察，身穿短裙的長腿舞小姐在業者廣播號令下，帶著證件到大廳排排站受檢，部分舞小姐受檢完後，回到座位注視警方臨檢勤務。
緝毒犬「Mass」趴在地上吐舌擺拍的超萌表情，讓舞小姐直呼「好可愛」，不少人拿起手機搶拍，和在旁看著員警臨檢的警局長官嚴肅表情相比，畫面逗趣許多。
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