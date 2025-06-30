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網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

影／北投溫泉旅館旁空屋發生火警 旅客疏散迄今無傷亡

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞

今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。據了解，火場內人員均已立即疏散。火勢在21時09分得到控制，起火等詳細原因待釐清。

消防今晚20時40分獲報，民眾稱光明路一間旅館火警，出動各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往，火勢在21時許已經控制，並無延燒、沒有波及附近旅館。經警方確認起火點是廢棄無人空屋。

今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅館內人員旅客已立即疏散至附近飯店休息。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅館內人員旅客已立即疏散至附近飯店休息。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅館內人員旅客已立即疏散至附近飯店門外休息。記者林俊良／攝影師
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅館內人員旅客已立即疏散至附近飯店門外休息。記者林俊良／攝影師
今晚間20時40分，消防今晚20時40分獲報，民眾稱光明路一間旅館火警，出動各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往，火勢在21時許已經控制，並無延燒、沒有波及附近旅館。經警方確認起火點是廢棄無人空屋。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防今晚20時40分獲報，民眾稱光明路一間旅館火警，出動各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往，火勢在21時許已經控制，並無延燒、沒有波及附近旅館。經警方確認起火點是廢棄無人空屋。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅客驚魂甫定，立即疏散至附近飯店休息。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。旅客驚魂甫定，立即疏散至附近飯店休息。記者林俊良／攝影
消防今晚20時40分獲報，民眾稱光明路一間旅館火警，出動各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往，火勢在21時許已經控制，並無延燒、沒有波及附近旅館。經警方確認起火點是廢棄無人空屋。記者林俊良／攝影
消防今晚20時40分獲報，民眾稱光明路一間旅館火警，出動各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往，火勢在21時許已經控制，並無延燒、沒有波及附近旅館。經警方確認起火點是廢棄無人空屋。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。據了解，火場內人員均已立即疏散。火勢在21時09分得到控制，起火等詳細原因待釐清。記者林俊良／攝影
今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。據了解，火場內人員均已立即疏散。火勢在21時09分得到控制，起火等詳細原因待釐清。記者林俊良／攝影

溫泉旅館 救護車

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