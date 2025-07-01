涉收中共資金造勢 共和黨主席周克琦判2年

共和黨、第三勢力333政黨聯盟主席周克琦涉接受境外敵對勢力資助，3年前九合一大選期間在君悅飯店舉行「世界民主運動大會」時抗議，並替候選人造勢，台北地方法院昨依反滲透法受滲透來源指示及資助為候選人造勢罪判2年徒刑。可上訴。

同案被告莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源各判刑1年6月、1年徒刑。

台北地院根據對話紀錄，發現潘與「市台辦薛志勇主任」對話，潘也回報「這一次反正是為共產黨做事，做得到的就跟他拚了」，並收受金錢，從事特定的政治活動。

北院指出，周透過朱的引薦而認識潘，並受潘指示及要求，2022年10月5日至27日在君悅飯店對面廣場抗議，並替候選人助選，也收受4萬5千元。

判決指出，周身為共和黨主席，對於選舉制度有相當程度的了解，卻藉由潘協助從事競選造勢活動，妨害選舉投票的公正、公平和純潔，且周等3人始終否認犯行，犯後態度不佳，均判處有罪。

周在法院審理時供稱，和朱是政黨圈朋友，與潘是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但絕沒有為境外敵對勢力在台作統戰工作，自嘲「我沒有身分，更沒有能力」。

周也辯稱，抗議當天是協助黨籍台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，只是借君悅飯店對面空地，並沒有受到任何人指使，潘本想給他4萬5千元，但後來沒給，共和黨活動長期都在街頭舉行，潘沒有指示他，朱也沒有權力指揮他。