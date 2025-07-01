聽新聞
0:00 / 0:00

涉收中共資金造勢 共和黨主席周克琦判2年

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

共和黨、第三勢力333政黨聯盟主席周克琦涉接受境外敵對勢力資助，3年前九合一大選期間在君悅飯店舉行「世界民主運動大會」時抗議，並替候選人造勢，台北地方法院昨依反滲透法受滲透來源指示及資助為候選人造勢罪判2年徒刑。可上訴。

同案被告莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源各判刑1年6月、1年徒刑。

台北地院根據對話紀錄，發現潘與「市台辦薛志勇主任」對話，潘也回報「這一次反正是為共產黨做事，做得到的就跟他拚了」，並收受金錢，從事特定的政治活動。

北院指出，周透過朱的引薦而認識潘，並受潘指示及要求，2022年10月5日至27日在君悅飯店對面廣場抗議，並替候選人助選，也收受4萬5千元。

判決指出，周身為共和黨主席，對於選舉制度有相當程度的了解，卻藉由潘協助從事競選造勢活動，妨害選舉投票的公正、公平和純潔，且周等3人始終否認犯行，犯後態度不佳，均判處有罪。

周在法院審理時供稱，和朱是政黨圈朋友，與潘是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但絕沒有為境外敵對勢力在台作統戰工作，自嘲「我沒有身分，更沒有能力」。

周也辯稱，抗議當天是協助黨籍台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，只是借君悅飯店對面空地，並沒有受到任何人指使，潘本想給他4萬5千元，但後來沒給，共和黨活動長期都在街頭舉行，潘沒有指示他，朱也沒有權力指揮他。

抗議行動 境外敵對勢力 反滲透法

延伸閱讀

國會預算處：參院版「大而美法案」恐讓美國債增3.3兆美元

周克琦收中共資金競選造勢...他犯反滲透法有罪 判決理由曝光

救大又美法案…熊恩、范斯最後關頭向保守派讓步 換關鍵4票

參院版開支法案重挫社會安全網 1180萬人將失去健保

相關新聞

影／北投溫泉旅館旁空屋發生火警 旅客疏散迄今無傷亡

今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。據了解，火場內人員均已立即疏散...

陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽...

再傳高齡駕駛肇事！新北翁撞車未停被攔下 血糖過低先送醫

再傳高齡駕駛肇事！新北市79歲洪男今天中午開車行經新莊區豐年街時，不慎擦撞55歲潘男停在路邊的轎車，洪男肇事後未停下逕自...

綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻，陳姓司機駕駛失去呼吸心...

豆腐廠排廢水 台東新園居民抗議惡臭

台東市新園地區居民不滿某豆腐廠2019年設置迄今不時將廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，昨赴台東縣議會陳情，要求查明...

誘軍人當共諜 扯鈴教練判10年半

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，招攬多名現役軍職、海巡人員為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10人，包括藝人郭書瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。