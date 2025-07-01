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闖禁區泛舟翻覆 醫師捲暗流溺斃

聯合報／ 記者郭政芬曾增勳／連線報導

38歲廖姓男子前天與友人相約到新竹縣五峰鄉泛舟，未料在急流中翻舟，遭水下暗流吸入，不幸溺斃，新竹縣消防局獲報派員到上坪溪上游救援。圖／新竹縣消防局提供
38歲廖姓男子前天與友人相約到新竹縣五峰鄉泛舟，未料在急流中翻舟，遭水下暗流吸入，不幸溺斃，新竹縣消防局獲報派員到上坪溪上游救援。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣五峰鄉上坪溪發生泛舟死亡事件，38歲廖姓男子和6名友人前天到該處泛舟，未料急流中翻舟，遭暗流吸入，不幸溺斃。由於該處禁止水域遊憩活動，縣府表示，將加強勸導。

死者身分昨曝光，為基隆長庚醫院大腸直腸外科主治醫師廖育唯，醫院同事獲知噩耗震驚且悲傷。檢警昨相驗初步死因是窒息死亡、挫傷溺水，家屬無意見。

新竹縣消防局指出，廖男前天上午8時許與友人從清泉部落下水，準備在和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。行經鬼澤古道下方急流區時卻不慎翻舟，廖男嘗試翻正獨木舟未果，因身穿救生衣，選擇與船分離試圖自救，反遭「大石間的水下開口」形成的暗流吸入。

友人見狀立刻撥打119報案，並嘗試以拋繩袋營救，但廖男未能成功抓住。最終在事故點下游約200公尺處淺灘找到廖男，當時已無呼吸心跳。

五峰消防分隊小隊長鄧宇君說，事故現場地勢險峻，救援路徑需經一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑，救援過程還下大雨，大家分工合力架設繩索搬運，將廖男移上道路。

新竹縣交旅處指出，五峰鄉上坪溪水域為公告禁止從事水域遊憩活動的範圍，在清泉部落設有危險水域告示牌，違者可依發展觀光條例第60條處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。之後將加強巡查，若有違規活動會勸離。

暑假戲水旺季到來，桃園市唯一合法公告開放的溪流戲水區「宇內溪戲水區」，原本6月僅周末假日開放，明起7、8月期間，擴大為平日早上9時至下午5時開放戲水，僅周二休園。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守說，宇內溪戶外戲水區有戲水區與溫泉池，冷熱戲水有如「三溫暖」。為提升安全，戶外戲水區有水域界線、救生設備與急救站等，今年也將救生員增為3人。

長庚 醫師 溺水 死亡

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