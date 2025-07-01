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誘軍人當共諜 扯鈴教練判10年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片
扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片
扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，招攬多名現役軍職、海巡人員為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10人，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷。台北地方法院昨判魯10年6月徒刑、沒收近1700萬元犯罪所得，郭3年10月徒刑、沒收19萬元犯罪所得。可上訴。

魯紀賢2018年、2020年間認識中共情報人員等，在對方遊說利誘下，回台為中共從事情報蒐集、發展組織，透過地下匯兌業者田曦收取中共資金。

魯2022年間吸收原為陸軍金門防衛指揮部中士林婕妤、空軍第一聯隊中士林楚崡、國防部電訊發展室上兵常德隆、陸軍關渡地區指揮部下士李得勝、海巡下士馮世維等，利用他們在軍中人脈，招攬多名現役軍職人員與海巡人員，共12人允諾加入組織並交付軍中文件。

魯還指示友人趙亦偉擔任司機，負責前往馮世維服役駐地，拿取存載海巡署公務資料電磁紀錄手機、記憶卡並交付報酬。另要求郭伯廷、曾姿婷兩人提供金融帳戶，收受中共提供的資金，郭也遵照魯指示，並與曾兩人掃描軍中資料成電子檔，方便魯傳送給中共情工人員。

魯紀賢、林婕妤、林楚崡、常德隆、李得勝、馮世維、趙亦偉等7人坦承犯行，郭伯廷、曾姿婷不否認出借帳戶，但辯稱未協助掃描軍中文件，也不知魯為大陸地區發展組織。

法院依卷內事證，認定郭、曾知悉魯犯行，仍依魯指示提供帳戶、掃描文件等，犯行明確。田曦否認地下匯兌，但法院仍認定她經手匯兌金額達1.9億餘元，並獲取415萬餘元犯罪所得。

北院指出，魯紀賢等人罔顧國家安全，助長大陸對我國實施情蒐及滲透任務，破壞國家安全或無視政府對匯兌管制禁令，非法辦理台灣與大陸匯兌業務，危害國家金融政策推展及妨害金融交易秩序。

除魯、郭外，台北地院依國安法為大陸地區發展組織罪，判林婕妤6年、林楚崡6年2月、常德隆4年10月、李得勝4年4月、趙亦偉3年、曾姿婷3年8月徒刑；另依為大陸地區發展組織未遂罪判馮世維4年10月徒刑、依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判田曦8年徒刑。

親弟郭伯廷遭判刑，郭書瑤僅透過經紀公司表示「一切交由相關單位處理」。

郭書瑤 軍人 國安法 共諜

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