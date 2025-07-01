聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐領助理費 高雄市議員黃紹庭緩刑5年

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費，去年遭檢調搜索及羈押，他認罪自白，繳回所得，高雄地方法院昨午宣判，合併判刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，黃紹庭對判決結果強調，所有助理費都是用在公務，個人絕無中飽私囊，待收到判決書，再決定下一步。

高市議會秘書長黃錦平表示，目前僅一審判決，全案可上訴，暫不影響議員身分。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題交由考紀會研議。

檢調查出，黃紹庭2014年起便用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費。去年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃當天一早搭機前大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，至9月29日下午返台，檢方複訊後，聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承犯行，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，起訴後建請法院從輕量刑，高雄地院昨午宣判，黃被依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，須至指定機構從事240小時勞務。全案僅葉姓助理1人拒不認罪，判刑3年需入監，判得比黃紹庭還重。

據了解，黃若不上訴，可能喪失議員身分，且褫奪公權3年，恐無法參選下屆議員。

高雄市 議員 國民黨

延伸閱讀

7旬翁騎車肇事雙雙倒地...竟起身逃逸 賠償和解獲緩刑

嘉縣前議員邱銀海涉詐領助理費等 嘉地院判執刑6年6月

沒有中飽私囊！涉詐助理費遭判刑 黃紹庭：錢都用在公務

黃紹庭詐助理費獲判緩刑 1人頭助理不認罪判最重得入監

相關新聞

影／北投溫泉旅館旁空屋發生火警 旅客疏散迄今無傷亡

今晚間20時40分，消防獲報台北市北投區一間溫泉旅館發生火警，現場建物冒出火光、濃煙四竄。據了解，火場內人員均已立即疏散...

陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽...

再傳高齡駕駛肇事！新北翁撞車未停被攔下 血糖過低先送醫

再傳高齡駕駛肇事！新北市79歲洪男今天中午開車行經新莊區豐年街時，不慎擦撞55歲潘男停在路邊的轎車，洪男肇事後未停下逕自...

綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻，陳姓司機駕駛失去呼吸心...

豆腐廠排廢水 台東新園居民抗議惡臭

台東市新園地區居民不滿某豆腐廠2019年設置迄今不時將廢水排入水圳，臭氣沖天且導致作物乾枯，昨赴台東縣議會陳情，要求查明...

誘軍人當共諜 扯鈴教練判10年半

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，招攬多名現役軍職、海巡人員為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10人，包括藝人郭書瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。