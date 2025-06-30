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再傳高齡駕駛肇事！新北翁撞車未停被攔下 血糖過低先送醫
再傳高齡駕駛肇事！新北市79歲洪男今天中午開車行經新莊區豐年街時，不慎擦撞55歲潘男停在路邊的轎車，洪男肇事後未停下逕自離去被潘男攔下報警，警方發現洪男血糖過低先送醫，查出洪男無照，開出無照、肇逃罰單，確切肇事原因待查。
據了解，79歲洪姓老翁今天中午12時許開車行經新莊區豐年街欲右轉豐一巷時，疑因血糖過低身體不適，不慎擦撞55歲潘男停在路邊熄火的轎車。洪男肇事後不但未停下處理反而逕自離去。
被撞的車主潘男見狀立即上前將洪男攔下並報警，新莊警到場後洪男表示身體不適，警方立即將他送醫，據了解洪男疑因血糖過低因而肇禍。警方查出洪男並無駕照，對他開出無照駕駛、肇事逃逸罰單，無照駕駛部分依法可開罰6000元以上24000元以下罰款，肇逃部分可處1000元以上3000元以下罰款。
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