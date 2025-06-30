再傳高齡駕駛肇事！新北翁撞車未停被攔下 血糖過低先送醫

再傳高齡駕駛肇事！新北市79歲洪男今天中午開車行經新莊區豐年街時，不慎擦撞55歲潘男停在路邊的轎車，洪男肇事後未停下逕自離去被潘男攔下報警，警方發現洪男血糖過低先送醫，查出洪男無照，開出無照、肇逃罰單，確切肇事原因待查。

據了解，79歲洪姓老翁今天中午12時許開車行經新莊區豐年街欲右轉豐一巷時，疑因血糖過低身體不適，不慎擦撞55歲潘男停在路邊熄火的轎車。洪男肇事後不但未停下處理反而逕自離去。