陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽2020年在當地失蹤，警方聯繫許女指認，她說說背包不是媽媽的。檢方已完成相驗，並採集許女的DNA比對，調查死者身分，釐清案情。

網友在臉書「登山通報站」社團貼文說，26日在陽明山地區八煙步道、磺溪一帶執行地質調查時，在距步道約40公尺的地面，看到還算完整的背包，感覺已放置「2個月以上，5年未滿」，內有眼鏡、錢包、鑰匙、隨身藥物和遮陽帽等物品，原因令人疑惑。

背包發現地點在新北市金山警分局轄區，員警接獲李姓、潘姓地質調查人員報案後到場勘驗，在鄰近野溪草叢發現疑似人類大腿骨及穿著登山鞋的小腿骨，周遭有登山背包，雨衣、登山杖，骨骸旁傾倒的枯木綁一條童軍繩，蒐證後聯繫殯葬業者將骨骸依無名屍處理流程，移至板橋殯儀館。

陳姓男子26日也發現背包，取走咖啡色錢包和眼鏡，拍照後上傳在書登山通報站詢問，是否有山友知道物主為何人？警方聯繫陳男後，陳男28日將物品送交派出所，並製作發現物品過程筆錄協助調查。