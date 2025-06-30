快訊

新竹綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

獨／國造「華陽垂直發射系統」 海劍二彈箱構型首曝光

2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽2020年在當地失蹤，警方聯繫許女指認，她說說背包不是媽媽的。檢方已完成相驗，並採集許女的DNA比對，調查死者身分，釐清案情。

網友在臉書「登山通報站」社團貼文說，26日在陽明山地區八煙步道、磺溪一帶執行地質調查時，在距步道約40公尺的地面，看到還算完整的背包，感覺已放置「2個月以上，5年未滿」，內有眼鏡、錢包、鑰匙、隨身藥物和遮陽帽等物品，原因令人疑惑。

背包發現地點在新北市金山警分局轄區，員警接獲李姓、潘姓地質調查人員報案後到場勘驗，在鄰近野溪草叢發現疑似人類大腿骨及穿著登山鞋的小腿骨，周遭有登山背包，雨衣、登山杖，骨骸旁傾倒的枯木綁一條童軍繩，蒐證後聯繫殯葬業者將骨骸依無名屍處理流程，移至板橋殯儀館。

陳姓男子26日也發現背包，取走咖啡色錢包和眼鏡，拍照後上傳在書登山通報站詢問，是否有山友知道物主為何人？警方聯繫陳男後，陳男28日將物品送交派出所，並製作發現物品過程筆錄協助調查。

警方比對行方不明檔案，查出2020年間被通報在八煙野溪失蹤的婦人，較符合可能是本案無名屍，通知婦人的女兒許姓女子指認，許女說背包等物品不是她的媽媽的，但同意留下DNA資料供比對。檢察官28日完成相驗，採取相關部位比對DNA，屍體冰存，釐清案情。

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道發現異常的背包報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。檢方相驗後，將調查死者身分，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道發現異常的背包報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。檢方相驗後，將調查死者身分，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道發現異常的背包報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。檢方相驗後，將調查死者身分，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道發現異常的背包報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。檢方相驗後，將調查死者身分，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

陽明山 屍體 失蹤 DNA

延伸閱讀

科學超顛覆！改寫南島語族與台灣原住民的起源

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

核三重啟公投8月舉辦 學者擔心：存極大安全隱憂

地質敏感！桃園介壽國中舊操場變停車場 7月供觀光停車

相關新聞

綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻，陳姓司機駕駛失去呼吸心...

嘉義電商疲老闆控妻家暴、外遇 妻子怒反擊「親手毀掉自己前程」

嘉義知名電商「疲老闆」之前因跳票、債務纏身等爭議話題不斷，今天一早他在臉書貼出3張靈堂照片，照片中3名男子，當中有身穿警...

剛出國玩回來...老公遭物流女司機砍死 妻子悲慟發聲

新北市林口區黑貓宅急便物流站凶殺案，36歲徐姓女司機疑不滿被陳姓男同事在群組指控車內髒亂心生殺機，上午在公司門口見陳男出...

陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽...

醫師泛舟溺斃 「開水聯盟」追悼謝他熱心協助水域活動

基隆長庚醫院的廖姓醫師，昨與6名友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，雖然有穿救生衣，但疑遇暗流吸入...

成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上

成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。