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新竹綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

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綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻，陳姓司機駕駛失去呼吸心跳，送醫後仍不治。嚴姓女導遊則受重傷，送往醫院救治中。詳細車禍原因，有待警方釐清。

事故發生於今日下午4點55分，這台遊覽車為協龍旅行社的遊覽車，今天載客從淡水往北埔一日遊，途經竹東下公館時，先是自撞消防栓，爾後車上的乘客全數下車，改搭其他在地遊覽車離去，僅剩下駕駛和另一名女副駕。

處理車禍的員警要求陳姓遊覽車司機將車輛停放在空曠處，陳姓司機因不明原因開往北埔方向，靠近北埔鄉綠世界休閒農場前（台三線約79公里處），遊覽車疑似先追撞到前方4輛車後，失控往對向車道的水溝側翻，遊覽車的車頭撞路邊山坡地嚴重損毀，車輛零件散落一地，前方的黑色休旅車則是車體變形受損，遭撞4輛車駕駛輕傷未送醫。

新竹縣竹東警方回應，因偵查不公開，詳細事故原因，暫時不方便對外透露，正在調查當中。

新竹縣消防局表示，案發後已派遣竹東、峨眉及北埔分隊救護車共6車13人前往搶救，該遊覽公司表示車輛原先要北上，遊覽車在下坡處，因不明原因造成翻覆，經消防人員搶救脫困後，一名60歲女性導遊受傷，意識模糊送竹東榮民醫院，另一名為60歲的駕駛司機OHCA送竹東台大。

前方的黑色休旅車則是車體變形受損，遭撞4輛車則輕傷無送醫。記者郭政芬／翻攝
前方的黑色休旅車則是車體變形受損，遭撞4輛車則輕傷無送醫。記者郭政芬／翻攝

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻。圖／新竹縣消防局提供

該遊覽公司表示車輛原先要北上，遊覽車在下坡處，因不名原因造成翻覆。圖／新竹縣消防局提供
該遊覽公司表示車輛原先要北上，遊覽車在下坡處，因不名原因造成翻覆。圖／新竹縣消防局提供

事故發生於今日下午4點55分，這台遊覽車為協龍旅行社的遊覽車。圖／新竹縣消防局提供
事故發生於今日下午4點55分，這台遊覽車為協龍旅行社的遊覽車。圖／新竹縣消防局提供

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