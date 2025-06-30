快訊

新竹綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

獨／國造「華陽垂直發射系統」 海劍二彈箱構型首曝光

2025全球最安全航空公司出爐！台灣僅1家入榜 冠軍是它

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師泛舟溺斃 「開水聯盟」追悼謝他熱心協助水域活動

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆長庚醫院的廖姓醫師，昨與6名友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，雖然有穿救生衣，但疑遇暗流吸入水中溺斃，醫院同事得知消息感到不捨。這起意外引發水域活動玩家關注，研判是溪流的水洞造成憾事

新竹縣消防局表示，事發地點在上坪溪上游、鬼澤古道下方的急流區。昨天上午8點20分，廖男與友人自清泉部落下水，預計沿溪流划獨木舟至和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男排在第6艘出發，在急流區翻船後多次嘗試翻正獨木舟失敗，身穿救生衣漂流時，被暗流吸入水中溺斃。

台灣開放水域聯盟理事長李元治在臉書貼文追悼廖姓醫師，指在推廣水域活動過程中，曾獲得廖姓醫師多次協助。這兩天才剪到廖在北勢溪的畫面，並傳訊再次謝謝他，沒想到「就這麼突然走了」，請家屬節哀順變。

這些意外引起水上活動玩家關注，有人說在溪、河需要更高更專業的安全準備，因為溪流的水洞不容易察覺出來，海域安全性似乎比較好掌握。水洞形成原因是石頭在溪流堆疊，中間形成較小的通道，水流快速通過後，就形成了螺旋狀的快速水流，在水面上很難察覺。

基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，廖姓醫師從事戶外活動時溺斃，代表同仁致上哀悼之意。廖醫師在醫院服務多年，是深獲好評的醫師，對病患的照顧，在學術專業上都有非常傑出的表現。

詹益聖說，廖醫師的過世，對院方和病人都是莫大的損失，院方會針對廖醫師的病人，安排其他同仁給予最好的照顧，並對家屬盡最大的關懷，並提醒所有同仁，院外活動一定要注意自身的安全。

基隆長庚醫院的廖姓醫師昨與友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，疑遇暗流吸入水中溺斃。圖／新竹縣消防局提供
基隆長庚醫院的廖姓醫師昨與友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，疑遇暗流吸入水中溺斃。圖／新竹縣消防局提供
基隆長庚醫院的廖姓醫師昨與友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，疑遇暗流吸入水中溺斃。圖／新竹縣消防局提供
基隆長庚醫院的廖姓醫師昨與友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，疑遇暗流吸入水中溺斃。圖／新竹縣消防局提供

長庚 醫師 獨木舟 新竹 基隆

延伸閱讀

影／五峰激流泛舟翻船欲自救 38歲男遭水下暗流吸入溺斃

活人獻祭！3歲女童被迫念咒驅邪 遭刺傷溺斃浴缸 母涉謀殺被捕

苗栗後龍溪移工戲水溺死...10多年零溺斃破功 公所啟動暑期巡守

高雄3名好友相約屏東海神宮戲水卻溺斃 5年發生4起溺水案

相關新聞

綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前今天下午近5點，一輛遊覽車追撞前方的小客車，失控往對向車道的水溝側翻，陳姓司機駕駛失去呼吸心...

嘉義電商疲老闆控妻家暴、外遇 妻子怒反擊「親手毀掉自己前程」

嘉義知名電商「疲老闆」之前因跳票、債務纏身等爭議話題不斷，今天一早他在臉書貼出3張靈堂照片，照片中3名男子，當中有身穿警...

剛出國玩回來...老公遭物流女司機砍死 妻子悲慟發聲

新北市林口區黑貓宅急便物流站凶殺案，36歲徐姓女司機疑不滿被陳姓男同事在群組指控車內髒亂心生殺機，上午在公司門口見陳男出...

陽明山步道旁發現異常背包 警在附近草叢發現骨骸

2名地質調查人員在陽明山八煙野溪旁步道，發現有人留置背包，覺得異常報案，警方在附近野溪溫泉旁草叢發現腿部骨骸。許女的媽媽...

醫師泛舟溺斃 「開水聯盟」追悼謝他熱心協助水域活動

基隆長庚醫院的廖姓醫師，昨與6名友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，雖然有穿救生衣，但疑遇暗流吸入...

成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上

成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。