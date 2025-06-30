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醫師泛舟溺斃 「開水聯盟」追悼謝他熱心協助水域活動
基隆長庚醫院的廖姓醫師，昨與6名友人到新竹縣五峰鄉泛舟時，獨木舟翻覆後落水，試圖翻正失敗，雖然有穿救生衣，但疑遇暗流吸入水中溺斃，醫院同事得知消息感到不捨。這起意外引發水域活動玩家關注，研判是溪流的水洞造成憾事
新竹縣消防局表示，事發地點在上坪溪上游、鬼澤古道下方的急流區。昨天上午8點20分，廖男與友人自清泉部落下水，預計沿溪流划獨木舟至和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男排在第6艘出發，在急流區翻船後多次嘗試翻正獨木舟失敗，身穿救生衣漂流時，被暗流吸入水中溺斃。
台灣開放水域聯盟理事長李元治在臉書貼文追悼廖姓醫師，指在推廣水域活動過程中，曾獲得廖姓醫師多次協助。這兩天才剪到廖在北勢溪的畫面，並傳訊再次謝謝他，沒想到「就這麼突然走了」，請家屬節哀順變。
這些意外引起水上活動玩家關注，有人說在溪、河需要更高更專業的安全準備，因為溪流的水洞不容易察覺出來，海域安全性似乎比較好掌握。水洞形成原因是石頭在溪流堆疊，中間形成較小的通道，水流快速通過後，就形成了螺旋狀的快速水流，在水面上很難察覺。
基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，廖姓醫師從事戶外活動時溺斃，代表同仁致上哀悼之意。廖醫師在醫院服務多年，是深獲好評的醫師，對病患的照顧，在學術專業上都有非常傑出的表現。
詹益聖說，廖醫師的過世，對院方和病人都是莫大的損失，院方會針對廖醫師的病人，安排其他同仁給予最好的照顧，並對家屬盡最大的關懷，並提醒所有同仁，院外活動一定要注意自身的安全。
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