嘉義電商疲老闆控妻家暴、外遇 妻子怒反擊「親手毀掉自己前程」

嘉義知名電商「疲老闆」之前因跳票、債務纏身等爭議話題不斷，今天一早他在臉書貼出3張靈堂照片，照片中3名男子，當中有身穿警察制服、穿藥師袍；隨後疲老闆發布一篇長文，揭露婚姻中遭遇女方的暴力與背叛，並宣布結束這段婚姻。

妻子在IG限動發文回應，「我沒有要討拍，也不想報復，我只想提醒他：真正在毀掉你人生的，不是我」。

疲老闆在貼文中控訴，三年多，努力賺錢養家、承攙責任，隱忍壓力，卻發現妻子在婚姻存續期間與多名男性發展不正當關係。曾多次強調只要妻子坦承一切，願意原諒、修補關係，沒想到她仍在今年6月25日繼續聯絡、繼續欺騙。

疲老闆揭露，妻子還對他施加暴力，包括開車撞他、持刀及球棒攻擊、情緒失控動手、辱罵、威脅。更表示，這番發聲並非為了報復，而是希望為保護自己、保護未來生活。

他今天說出來，不是為了報復，而是為了保護自己和孩子未來的生活。「我清醒了，我撐夠了。這一切，到此為止。」

疲老闆嫩妻在IG限時動態發文，還放上一張提款卡已經不能使用的照片，寫下「我不想對任何人潑髒水，但我只能說，他現在做的每一件事，都是在親手毀掉自己的前程。我曾經為了他，放下一切、付出所有，包括名譽、未來，甚至成為連帶保證人」。

嫩妻強調，「我沒有要討拍，也不想報復，我只想提醒他：真正在毀掉你人生的，不是我，而是你自己現在做的選擇，我被消遣沒關係，但員工和小孩是無辜的」。

今年2月疲老闆因積欠2億元債務、遭潑紅漆與恐嚇而登上新聞版面，後續他坦承與網紅「鳳梨」有財務糾葛，並試圖重整事業、重回直播。