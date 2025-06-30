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成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上
成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的陳姓男友在辦公室見面。警專今表示，陳報消防署令顏歸建，建議記過以上，並檢討警專駐班人員資格。
據了解，顏是消防人員支援警專，派駐成功嶺代理區隊長。警專表示，有關駐班人員顏姓代理區隊長以不誠實理由、手段，矇騙衛哨帶警專畢業女校友進入營區，探視其正受替代役訓練男友，嚴重違反警專紀律要求。
警專指出，將立即陳報消防署令顏歸建，建請從嚴查究核予記過以上處分，另追究警專學生總隊的監督不周責任；配合內政部替代役訓練中心的任何調查，尊重依軍紀要求所為一切處置；檢討警專駐班人員派遣官長的責任，檢討建立爾後駐班人員適切資格與條件。
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