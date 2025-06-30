快訊

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

聽新聞
0:00 / 0:00

成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的陳姓男友在辦公室見面。警專今表示，陳報消防署令顏歸建，建議記過以上，並檢討警專駐班人員資格。

據了解，顏是消防人員支援警專，派駐成功嶺代理區隊長。警專表示，有關駐班人員顏姓代理區隊長以不誠實理由、手段，矇騙衛哨帶警專畢業女校友進入營區，探視其正受替代役訓練男友，嚴重違反警專紀律要求。

警專指出，將立即陳報消防署令顏歸建，建請從嚴查究核予記過以上處分，另追究警專學生總隊的監督不周責任；配合內政部替代役訓練中心的任何調查，尊重依軍紀要求所為一切處置；檢討警專駐班人員派遣官長的責任，檢討建立爾後駐班人員適切資格與條件。

成功嶺。本報資料照
成功嶺。本報資料照

警察 男友 替代役 成功嶺

延伸閱讀

鄧佳華戀愛中！官宣模特兒女友簡簡 揭共築愛巢夢想

參加婚禮「穿全身幾乎透明的禮服」太扯！李奧納多辣模女友裸露尺度嚇壞人

懷疑女友偷吃！恐怖情人「焚胸綁四肢、鋸腿拍虐片」下場慘了

北市公車駕駛開門對「山除薇害」比讚 恐被記過

相關新聞

綠世界驚傳嚴重車禍 遊覽車翻覆釀一死一重傷

新竹縣北埔鄉綠世界休閒農場前發生遊覽車翻覆車禍救護案件，派遣竹東、峨嵋及北埔分隊救護車共6車13人前往搶救。現場為遊覽車...

剛出國玩回來...老公遭物流女司機砍死 妻子悲慟發聲

新北市林口區黑貓宅急便物流站凶殺案，36歲徐姓女司機疑不滿被陳姓男同事在群組指控車內髒亂心生殺機，上午在公司門口見陳男出...

開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」

新北市林口區擔任物流車司機的36歲徐女，與41歲陳姓男同事因工作問題發生爭執，今天竟持摺疊刀在公司門口等待，見陳男出現持...

成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上

成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的...

影／驚險！萬巒豬腳街汽車撞賓士車 肇逃竟稱太累睡著

屏東縣46歲陳姓男子本月28日下午4點多行經萬巒鄉豬腳街時撞上路邊臨停的黑色賓士車，撞上後就直接快速逃離現場，警方昨29...

桃捷驚爆職場霸凌！女主管遭控對員工飆三字經、摔電話

桃園捷運公司傳出職場霸凌爭議，根據《中時新聞網》報導，總務處康姓女主管遭指控長期對同仁飆罵三字經，情緒失控時摔電話、公文，甚至曾當眾辱罵同仁為「豬頭」、「蠢豬」，並聲稱要「強姦」不聽話的人．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。