成功嶺區隊長騙衛哨…幫禁假男帶女友入營 警專：建議記過以上

成功嶺傳出警察專科學校顏姓代理區隊長，謊稱警專畢業生張姓女子是英文老師，協助她進入營區，與警專畢業、受替代役訓練被禁假的陳姓男友在辦公室見面。警專今表示，陳報消防署令顏歸建，建議記過以上，並檢討警專駐班人員資格。

據了解，顏是消防人員支援警專，派駐成功嶺代理區隊長。警專表示，有關駐班人員顏姓代理區隊長以不誠實理由、手段，矇騙衛哨帶警專畢業女校友進入營區，探視其正受替代役訓練男友，嚴重違反警專紀律要求。