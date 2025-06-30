剛出國玩回來...老公遭物流女司機砍死 妻子悲慟發聲

新北市林口區黑貓宅急便物流站凶殺案，36歲徐姓女司機疑不滿被陳姓男同事在群組指控車內髒亂心生殺機，上午在公司門口見陳男出現涉持摺疊刀猛刺陳男2刀致死。陳妻聞訊悲戚表示，全家才剛首次出國玩回來，不料卻是最後一次。

據了解，慘遭徐姓女同事殺害的41歲陳姓司機，已婚育有2子，2年多前至林口區宏昌街黑貓宅急便物流站擔任司機，與任職已10年的徐女共用同一輛物流車。陳男因不滿徐女衛生習慣不佳致使車內髒亂，多次與徐女發生口角。

陳男長子月初自高中畢業，陳男為慶祝上週帶著全家人一起到日本旅遊。陳男返國後發現共用的物流車內髒亂不堪、腳踏墊及椅子上遍布垃圾及喝過的手搖飲，且要遞送的包裹也沒處理好，因此拍下車內畫面上傳公司群組，怒問徐女：「難道這些都要我清？」徐女見狀竟回應：「幫清謝謝」。

徐女疑因不滿陳男在公司群組內指責她，心生殺機，今天上午8時許帶著2把摺疊刀提前至公司門口等待，見陳男騎機車到場停好車準備進入公司時，突然持摺疊刀衝上前朝陳男頸部、胸口猛刺2刀，陳男中刀血流如注，送醫急救傷重不治。

徐女犯案後一臉冷漠坐在一旁還逕自講電話，冷血行徑讓到場的警方不禁傻眼，面對警方詢問人是不是她殺的，徐女一語不發僅點頭，被依現行犯逮捕帶回警局，詢後依殺人罪嫌送辦。