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影／驚險！萬巒豬腳街汽車撞賓士車 肇逃竟稱太累睡著

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣46歲陳姓男子本月28日下午4點多行經萬巒鄉豬腳街時撞上路邊臨停的黑色賓士車，撞上後就直接快速逃離現場，警方昨29日通知肇事陳男到案，陳男稱當時等紅燈太累睡著了，綠燈一亮滑行撞上賓士車，太驚嚇才開離現場。警方依法辦理。

屏東縣內埔警分局調查，28日下午4時許，萬巒鄉褒忠與中正路口時，萬巒豬腳街路口，50歲張姓男子開著黑色賓士車路邊臨時停車，未料突然46歲陳男開著車竟然直接朝撞上賓士車車頭，陳男過沒多久隨即倒車後加速駛離現場。

警方循線調查，29日昨天晚間通知肇事逃的陳男到案，陳男稱，他停等紅燈太累睡著，綠燈亮起一路滑行撞賓士車輛，但驚嚇過度才駛離現場。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新1000以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，全案肇事原因持續調查。

陳男駕駛汽車自稱等紅燈太累睡著了，綠燈一亮滑行撞上賓士車，太驚嚇才開離現場，警方依法辦理。記者劉星君／翻攝
陳男駕駛汽車自稱等紅燈太累睡著了，綠燈一亮滑行撞上賓士車，太驚嚇才開離現場，警方依法辦理。記者劉星君／翻攝
黑色賓士車遭汽車撞上後，汽車竟然肇事逃，留下黑色賓士車在現場。記者劉星君／翻攝
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陳男駕駛汽車自稱等紅燈太累睡著了，綠燈一亮滑行撞上賓士車，太驚嚇才開離現場，警方依法辦理。記者劉星君／翻攝
陳男駕駛汽車自稱等紅燈太累睡著了，綠燈一亮滑行撞上賓士車，太驚嚇才開離現場，警方依法辦理。記者劉星君／翻攝
黑色賓士車遭汽車撞上後，汽車竟然肇事逃，留下黑色賓士車在現場。記者劉星君／翻攝
黑色賓士車遭汽車撞上後，汽車竟然肇事逃，留下黑色賓士車在現場。記者劉星君／翻攝

車禍 賓士 紅燈 屏東縣 交通事故

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