桃園捷運公司傳出職場霸凌爭議，根據《中時新聞網》報導，總務處康姓女主管遭指控長期對同仁飆罵三字經，情緒失控時摔電話、公文，甚至曾當眾辱罵同仁為「豬頭」、「蠢豬」，並聲稱要「強姦」不聽話的人，引發眾怒。有員工指出，康女常推卸責任、濫用考核制度施壓，甚至將問題推給下屬做後仍升上主任，讓人不滿。對此，桃捷公司表示已主動啟動內部調查機制，會對職場霸凌採零容忍立場，保障員工權益。

康姓女主管遭指控長期對同仁飆罵三字經，情緒失控時摔電話、公文，甚至曾當眾辱罵同仁為「豬頭」、「蠢豬」。示意圖：AI生成

桃捷公司表示，對於職場霸凌一向採取零容忍立場，絕不姑息。雖目前尚未接獲同仁正式申訴，公司已主動啟動內部調查機制，並將本於「審慎查明、嚴正處理」的原則，積極釐清相關情事，務求還原真相、保障員工權益。

桃捷公司也提到，為防範職場不法侵害情事，公司依據《職業安全衛生法》訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並持續推動職場反霸凌教育，定期舉辦專題講座，邀請專業講師分享案例與因應策略，協助員工提升敏感度與自我保護意識，致力於營造安全、尊重與友善的工作環境。

桃捷公司進一步強調，若同仁遭遇疑似霸凌情形，可透過各級主管、人資處、工安處或企業工會等多元管道反映意見。公司亦設有「申訴信箱」，並定期舉辦員工座談會，廣泛蒐集同仁意見與建議。如接獲通報，將依程序成立「職場暴力處理小組」展開保密調查，並邀集外部專家學者參與評議委員會，確保處理過程專業、公正與透明。公司會持續傾聽員工聲音，強化各層級管理制度與教育機制，堅決捍衛同仁的身心健康與職場尊嚴，共築值得信賴的工作環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃捷驚爆職場霸凌！女主管遭控對員工飆三字經、摔電話