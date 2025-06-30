聽新聞
0:00 / 0:00
開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」
新北市林口區擔任物流車司機的36歲徐女，與41歲陳姓男同事因工作問題發生爭執，今天竟持摺疊刀在公司門口等待，見陳男出現持刀砍殺導致陳男傷重不治，徐女犯案後當場被捕。徐女女友看到新聞不捨傳訊詢問「為什麼這麼衝動，妳這樣會被關」。
據了解，行凶的36歲徐女在這間物流公司工作已10年，被殺害的陳姓男子則到職約2年多，2人有時會共用同1輛物流車。陳男不滿徐女衛生習慣不好，常常在車內發現滿地垃圾及喝過的手搖飲，雙方因此發生多次爭執。
陳男上周將車內垃圾畫面拍照上傳公司群組中，質問徐女「難道這些都要我清？」不料徐女竟回應：「幫清謝謝」，徐女因此對陳男心懷怨恨，加上工作分配不均問題，疑似因此埋下殺機。今天上午徐女攜帶2把摺疊刀提早到公司門口等待，見到陳男騎機車前來停好車準備進公司時，竟突然衝上前持預藏的摺疊刀朝陳男頸部、胸口猛刺。陳男被刺後當場噴血倒地，經送醫急救仍不治。
警方到場後立即將徐女逮捕，面對警方詢問「人是不是妳殺的」時，神情淡漠不發一語僅點頭回應。據了解，徐女的女友看到新聞後立即傳訊徐女：「為什麼這麼衝動，妳這樣會被關。」警方發現徐女除犯案用的摺疊刀外，在包包內還發現另1把摺疊刀，加上徐女提早至公司等待陳男出現，初判徐女疑似預謀犯案，但徐女警詢時均不願回應，確切犯案原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言