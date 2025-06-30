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中壢半年逾9千件違規超速！2汽機車最離譜 這幾條路最嚴重

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

暑假到來防飆車，桃園中壢警分局分析中壢轄區事故熱點、易超速路段以超速違規最嚴重，警方今天下午指出，今年迄今轄區統計汽機車超速違規舉發9400多件，更有一輛轎車、一輛重機在速限50K的新生路、月桃路段，竟飆速達138公里、110公里超速規違最嚴重，罰款至少1.2萬元和吊扣牌照6個月。

中壢分局表示，「十次車禍九次快」，為防制超速發生事故，警方盤點之前事故熱點的延平路+中山路、環中東路+龍岡路、中園路+南園二路及高鐵南路+聖德路，及最易超速事故的新生、高鐵南路、月桃路路段，警方7月起進一步強化速度管理。

今年1月迄今，統計中壢轄內事故熱點與易超速路段事故，超速違規已舉發9400餘件，其中260件為超過速限40公里以上路段，卻開車嚴重超速40公里以上，違規超段最嚴重，今年4月發生外送員因車速過快閃避不及，發生A1死亡車禍。

警方發現部分汽機車主或民眾，因為駕駛習慣不良屢遭舉發，一名車主竟在一周內3度遭警方查獲嚴重超速取締罰款，甚至在中壢新生路段，今年竟有一名轎車車主在速限50公里的新生路段，竟被警方偵測車速達138公里，嚴重超速88公里；一輛機車騎士在限速50公里的月桃路段，飆速110公里，嚴重超速60公里。

依據道交條例規定，未依規定時速行駛者開罰1200至2400元罰鍰，超過規定時速40公里以上屬於嚴重超速，面臨高達1萬2000元至3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，及參加道路交通安全講習3小時。

警方提醒，同一輛車若違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上，或行經一個路口以上，均可能被連續舉發開單罰錢，呼籲用路人駕駛汽車，依速限行駛，千萬不要心存僥倖。

中壢警分局針對區事故熱點、易超速路段的新生路、月桃路及事故熱點環中龍岡路、延平中山路等路口，迄今嚴重超速違規9400多件。圖／中壢警方提供
中壢警分局針對區事故熱點、易超速路段的新生路、月桃路及事故熱點環中龍岡路、延平中山路等路口，迄今嚴重超速違規9400多件。圖／中壢警方提供
中壢警分局針對區事故熱點、易超速路段的新生路、月桃路及事故熱點環中龍岡路、延平中山路等路口，迄今嚴重超速違規9400多件。圖／中壢警方提供
中壢警分局針對區事故熱點、易超速路段的新生路、月桃路及事故熱點環中龍岡路、延平中山路等路口，迄今嚴重超速違規9400多件。圖／中壢警方提供

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