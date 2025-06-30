疑眩光釀禍...箱型車衝對向車道 猛撞19輛機車當場翻覆
新北市68歲張男今天上午駕駛箱型車行經三重區自強路時突然失控衝向對向車道，先自撞燈桿後再撞上路邊停放的19輛機車，箱型車隨即翻覆，所幸未波及人員未造成傷亡。張男向警方表示因陽光直射眼睛產生眩光才會釀禍，確切肇事原因仍待調查。
據了解，肇事的68歲張男上午10時許駕駛1輛箱型車，沿自強路四段往三和路方向行駛，疑因陽光直射眼睛產生眩光，張男車輛失控先自撞路邊燈桿後，再波及停放路旁停車格之19輛機車後翻車。所幸張男自行脫困，也未波及其他人員。救護人員到場初步檢視張男無明顯外傷，為求慎重仍將他送醫檢查。
三重警方獲報到場進行交通疏導，經酒測發現張男並未喝酒，張男表示因炫光才會肇禍，確切肇事原因仍待警方釐清。
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