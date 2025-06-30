快訊

兩熱帶擾動恐增強 粉專分析「1情境」可能偏西接近台灣但機率較低

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

竹縣男車禍大失血 新埔警止血穩住傷勢

中央社／ 新竹縣30日電

竹縣新埔警分局今天說，1名洪姓男子日前車禍，情況危急大失血，褒忠派出所警員張育廣、傅浚英即時趕抵，張育廣疏導人車、傅浚英為傷者止血穩住傷勢，待救護人員抵達後接手送醫。

新埔警分局今天透過文字表示表示，事故發生在6月22日下午約4時30分，警方接獲通報指稱義民路三段發生車禍，趕抵後發現洪男倒臥路邊、右大腿大量出血，疑傷到大血管。

新埔警分局說，傅浚英立即以隨身止血帶為傷者止血，張育廣則協助維持現場秩序，並疏導人車，確保救護行動順利進行，也因止血即時穩住傷勢，救護人員抵達後接手送醫，為洪男保住性命。

警方指出，員警平時受過急救訓練，面對突發狀況能冷靜應對並發揮所學，此次即刻救援展現員警守護生命安全精神，後續也將持續強化員警緊急應變與救護技能，為社會安全提供堅強後盾。

車禍 警察 新竹 交通事故

延伸閱讀

竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現風華

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

影／力壓竹縣市！苗栗學子會考激勵方案頒獎 今年榜首數超車「揚眉吐氣」

高鐵新竹站贈票 助竹縣照東國小赴台北探索文化

相關新聞

疑預謀犯案！女司機持刀堵門口 見同事出現衝上砍殺

新北市林口區今天驚傳凶殺案。擔任物流司機的36歲徐女因與41歲陳姓男同事有嫌隙，加上不滿工作分配不均，今天上午到班後在門...

宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

新北市林口區宏昌街1間物流公司36歲徐姓女司機，因工作分配問題與41歲陳姓同事發生口角，雙方扭打後徐女竟掏出預藏摺疊刀將...

疑情侶吵架！特斯拉連撞機車、電箱 剩3輪刮火花照衝象山

蕭姓男子駕駛特斯拉汽車載女友，在台北市信義區連撞人行道防撞柱、停放路旁一輛機車及中華電信電箱，右前輪脫落仍肇事逃逸；警方...

又是喪屍菸彈惹禍！男一路毒駕連撞多車害死聯結車駕駛

44歲李姓男子6月27日下午3時許，在高雄岡山車連撞多輛汽車後肇逃，害聯結車鄭姓駕駛重傷不治，李男有毒品前科，抽血驗尿後...

中壢半年逾9千件違規超速！2汽機車最離譜 這幾條路最嚴重

暑假到來防飆車，桃園市中壢警分局分析中壢轄區事故熱點、易超速路段以超速違規最嚴重，警方今天下午指出，今年迄今轄區統計汽機...

疑眩光釀禍...箱型車衝對向車道 猛撞19輛機車當場翻覆

新北市68歲張男今天上午駕駛箱型車行經三重區自強路時突然失控衝向對向車道，先自撞燈桿後再撞上路邊停放的19輛機車，箱型車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。