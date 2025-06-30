竹縣男車禍大失血 新埔警止血穩住傷勢

竹縣新埔警分局今天說，1名洪姓男子日前車禍，情況危急大失血，褒忠派出所警員張育廣、傅浚英即時趕抵，張育廣疏導人車、傅浚英為傷者止血穩住傷勢，待救護人員抵達後接手送醫。

新埔警分局今天透過文字表示表示，事故發生在6月22日下午約4時30分，警方接獲通報指稱義民路三段發生車禍，趕抵後發現洪男倒臥路邊、右大腿大量出血，疑傷到大血管。

新埔警分局說，傅浚英立即以隨身止血帶為傷者止血，張育廣則協助維持現場秩序，並疏導人車，確保救護行動順利進行，也因止血即時穩住傷勢，救護人員抵達後接手送醫，為洪男保住性命。

警方指出，員警平時受過急救訓練，面對突發狀況能冷靜應對並發揮所學，此次即刻救援展現員警守護生命安全精神，後續也將持續強化員警緊急應變與救護技能，為社會安全提供堅強後盾。