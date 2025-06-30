桃園一名未成年騎士因違規轉彎未打方向燈，昨(29)日晚間在長春路遭警方攔查，為規避查驗竟謊報他人姓名。未料員警查出他報上的施姓男子竟是花蓮地檢署發布通緝中的詐欺嫌犯，當場準備逮人，讓謊報身分的騎士當場慌了，趕緊說出真實身分，並坦承自己沒有駕照。

桃園無照騎士謊報他人姓名試圖躲避查緝。圖：讀者提供

桃園警察分局表示，當時埔子派出所員警林陸羿呈巡邏發現一輛機車違規轉彎未打方向燈，攔查後騎士自稱是21歲的施姓男子，並聲稱未攜帶證件。警方查詢後驚覺他為通緝犯，立即呼叫支援並準備逮捕。許姓少年與後座友人見狀急忙澄清，坦言因自己無照駕駛，才依照朋友建議冒用一名客人的姓名，沒想到對方不僅也無駕照，還是通緝犯。

桃園無照騎士謊報他人姓名試圖躲避查緝。圖：讀者提供

員警將許男帶回派出所，並確認其身分，依法對其無照駕駛行為逕行舉發。警方提醒，切勿為了規避查緝而謊報他人身分，相關行為不僅無法逃避責任，還可能牽連他人甚至觸法，自投羅網得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園無照騎士謊報他人姓名 一查竟是「這身分」秒認栽