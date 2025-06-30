快訊

兩熱帶擾動恐增強 粉專分析「1情境」可能偏西接近台灣但機率較低

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

桃園無照騎士謊報他人姓名 一查竟是「這身分」秒認栽

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園一名未成年騎士因違規轉彎未打方向燈，昨(29)日晚間在長春路遭警方攔查，為規避查驗竟謊報他人姓名。未料員警查出他報上的施姓男子竟是花蓮地檢署發布通緝中的詐欺嫌犯，當場準備逮人，讓謊報身分的騎士當場慌了，趕緊說出真實身分，並坦承自己沒有駕照

S 37503006
桃園無照騎士謊報他人姓名試圖躲避查緝。圖：讀者提供

桃園警察分局表示，當時埔子派出所員警林陸羿呈巡邏發現一輛機車違規轉彎未打方向燈，攔查後騎士自稱是21歲的施姓男子，並聲稱未攜帶證件。警方查詢後驚覺他為通緝犯，立即呼叫支援並準備逮捕。許姓少年與後座友人見狀急忙澄清，坦言因自己無照駕駛，才依照朋友建議冒用一名客人的姓名，沒想到對方不僅也無駕照，還是通緝犯。

2213360 0
桃園無照騎士謊報他人姓名試圖躲避查緝。圖：讀者提供

員警將許男帶回派出所，並確認其身分，依法對其無照駕駛行為逕行舉發。警方提醒，切勿為了規避查緝而謊報他人身分，相關行為不僅無法逃避責任，還可能牽連他人甚至觸法，自投羅網得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園無照騎士謊報他人姓名 一查竟是「這身分」秒認栽

延伸閱讀：

  1. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

駕照 通緝 無照駕駛 桃園

延伸閱讀

傷害通緝犯載失聯移工警車前違規迴轉 警攔查一箭雙鵰

桃園濱海智慧公廁上線 夏季拚觀光延長服務時間

月薪上看10萬！ 桃園7月辦6場徵才活動釋7500職缺

饋線跳脫桃園蘆竹3012戶停電 搶修後全數復電

相關新聞

疑預謀犯案！女司機持刀堵門口 見同事出現衝上砍殺

新北市林口區今天驚傳凶殺案。擔任物流司機的36歲徐女因與41歲陳姓男同事有嫌隙，加上不滿工作分配不均，今天上午到班後在門...

宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

新北市林口區宏昌街1間物流公司36歲徐姓女司機，因工作分配問題與41歲陳姓同事發生口角，雙方扭打後徐女竟掏出預藏摺疊刀將...

疑情侶吵架！特斯拉連撞機車、電箱 剩3輪刮火花照衝象山

蕭姓男子駕駛特斯拉汽車載女友，在台北市信義區連撞人行道防撞柱、停放路旁一輛機車及中華電信電箱，右前輪脫落仍肇事逃逸；警方...

又是喪屍菸彈惹禍！男一路毒駕連撞多車害死聯結車駕駛

44歲李姓男子6月27日下午3時許，在高雄岡山車連撞多輛汽車後肇逃，害聯結車鄭姓駕駛重傷不治，李男有毒品前科，抽血驗尿後...

中壢半年逾9千件違規超速！2汽機車最離譜 這幾條路最嚴重

暑假到來防飆車，桃園市中壢警分局分析中壢轄區事故熱點、易超速路段以超速違規最嚴重，警方今天下午指出，今年迄今轄區統計汽機...

疑眩光釀禍...箱型車衝對向車道 猛撞19輛機車當場翻覆

新北市68歲張男今天上午駕駛箱型車行經三重區自強路時突然失控衝向對向車道，先自撞燈桿後再撞上路邊停放的19輛機車，箱型車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。