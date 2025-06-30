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疑預謀犯案！女司機持刀堵門口 見同事出現衝上砍殺
新北市林口區今天驚傳凶殺案。擔任物流司機的36歲徐女因與41歲陳姓男同事有嫌隙，加上不滿工作分配不均，今天上午到班後在門口等待，見陳男出現持摺疊刀上前猛刺，陳男被刺重傷送醫不治。徐女當場被警方依現行犯逮捕，詢後依殺人罪送辦。
據了解，行凶的徐女與死者陳男均為物流司機，有時都會共用物流車。陳男因覺得徐女衛生習慣差導致車輛髒亂，2人因此發生多次口角，加上工作分配不均問題讓徐女對陳男懷恨在心。
徐女疑似心懷怨恨意圖報復，今天上午8時許到班後在門口等待，見到陳男出現準備走進公司時，徐女突然掏出預藏的摺疊刀衝上前猛刺陳男頸部、胸部，陳男來不及中刀當場倒地。
附近同事見狀趕緊報警並將雙方拉開，陳男受到刀傷血流如注，經救護車送醫急救後仍因傷重宣告不治，行凶的徐女則被趕來的警方當場逮捕。但徐女警詢時面對警方詢問均不願回應，確切行凶原因仍待調查釐清。
慘遭砍死的陳男育有2子，長子本月初才剛從高中畢業，陳男還在臉書上開心分享兒子畢業喜訊，不料今天竟慘遭同事持刀刺死。陳妻接獲噩耗神色哀戚趕抵警局製作筆錄，徐女確切犯案原因仍待釐清。
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