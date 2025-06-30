萬丹去年7月車禍3死 警：太熱心浮氣躁易出車禍 7月1日起大執法

天氣越來越熱，屏東縣道安會報交通事故資料預警分析，萬丹鄉去年2024年7月死亡車禍相較於前兩年增加，分析原因，應為夏季氣候炎熱，導致機車騎士行駛心浮氣躁、失去耐心，日曬難耐不想停等，闖紅燈、超速等違規。警方指出，7月展開取締重大交通違規勤務。

屏東警分局表示，屏東縣萬丹鄉去年2024年萬丹鄉20人死亡車禍，2024年7月3人死亡車禍，相較於2023年1人、2022年0人， 去年死亡車禍人數較前兩年增加，究其原因，應為夏季氣候炎熱，導致機車騎士道路行駛時心浮氣躁、失去耐心，例如日曬難耐不想停等，因而闖紅燈，或想趕快到達目的地，而超速行駛、或行經交岔路口不減速停讓等違規，逞一時之快的後果，恐造成交通事故發生。