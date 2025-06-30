宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

新北市林口區宏昌街1間物流公司36歲徐姓女司機，因工作分配問題與41歲陳姓同事發生口角，雙方扭打後徐女竟掏出預藏摺疊刀將陳男壓制在地猛刺其頸部及胸口，陳男大量失血送醫不治。徐女被逮後卻拒不配合警詢，確切犯案原因仍待釐清。

據了解，行凶的徐女在這間物流公司已任職10年，遭刺死亡的陳男則任職近3年。徐女與陳男因有時會共用同1輛物流車，雙方因車輛使用習慣發生多次爭執，後續也因工作分配不均發生口角。今天上午8時許2人開完會後疑因工作分配問題再起口角，雙方進而在門口扭打滾倒在地。徐女過程中竟掏出摺疊刀刺向陳男頸部及胸口，導致陳男失血過多慘死。