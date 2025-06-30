快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區宏昌街1間物流公司36歲徐姓女司機，因工作分配問題與41歲陳姓同事發生口角，雙方扭打後徐女竟掏出預藏摺疊刀將陳男壓制在地猛刺其頸部及胸口，陳男大量失血送醫不治。徐女被逮後卻拒不配合警詢，確切犯案原因仍待釐清。

據了解，行凶的徐女在這間物流公司已任職10年，遭刺死亡的陳男則任職近3年。徐女與陳男因有時會共用同1輛物流車，雙方因車輛使用習慣發生多次爭執，後續也因工作分配不均發生口角。今天上午8時許2人開完會後疑因工作分配問題再起口角，雙方進而在門口扭打滾倒在地。徐女過程中竟掏出摺疊刀刺向陳男頸部及胸口，導致陳男失血過多慘死。

據悉被殺害的陳男育有2子，大兒子本月初才剛從高中畢業，陳男還開心幫長子慶祝畢業，不料今天竟慘遭同事持刀刺死，家屬聞訊悲痛不已。而行凶的徐女被帶回警局時，眼神冷漠不發一語，面對警方詢問拒不配合，確切行凶原因仍待警方釐清。

警方將凶手徐姓女子帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將凶手徐姓女子帶回警局。記者黃子騰／翻攝
陳男遭徐女猛刺2刀，渾身是血倒坐在這輛轎車旁。記者黃子騰／翻攝
陳男遭徐女猛刺2刀，渾身是血倒坐在這輛轎車旁。記者黃子騰／翻攝

物流 殺人 死亡 林口

延伸閱讀

雲林虎尾發生弟持刀砍死兄長命案 細故口角釀家庭悲劇

林口物流女司機刺死男同事 行凶可能動機曝光

林口宅配公司驚傳殺人案！女持刀猛刺男同事胸口 送醫仍不治

只是勸他戴口罩！紙雕師刺死超商店員「無期定讞」家屬嘆：感受不到司法的正義

相關新聞

宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

新北市林口區宏昌街1間物流公司36歲徐姓女司機，因工作分配問題與41歲陳姓同事發生口角，雙方扭打後徐女竟掏出預藏摺疊刀將...

疑情侶吵架！特斯拉連撞機車、電箱 剩3輪刮火花照衝象山

蕭姓男子駕駛特斯拉汽車載女友，在台北市信義區連撞人行道防撞柱、停放路旁一輛機車及中華電信電箱，右前輪脫落仍肇事逃逸；警方...

又是喪屍菸彈惹禍！男一路毒駕連撞多車害死聯結車駕駛

44歲李姓男子6月27日下午3時許，在高雄岡山車連撞多輛汽車後肇逃，害聯結車鄭姓駕駛重傷不治，李男有毒品前科，抽血驗尿後...

萬丹去年7月車禍3死 警：太熱心浮氣躁易出車禍 7月1日起大執法

天氣越來越熱，屏東縣道安會報交通事故資料預警分析，萬丹鄉去年2024年7月死亡車禍相較於前兩年增加，分析原因，應為夏季氣...

中年男找不到小美冰淇淋咆哮店員 嗆：警察來我更大聲

一名男子昨天為了在全聯超市找不到「小美冰淇淋」，詢問店員，店員又因忙著結帳不及回覆，他當場在店內大聲咆哮；店員溝通後對方...

雲林虎尾發生弟持刀砍死兄長命案 細故口角釀家庭悲劇

雲林縣虎尾鎮發生一起兄弟鬩牆，持菜刀殺死哥哥的案件，60歲的林姓弟弟弒兄後並未逃離，當場被警方逮捕，經檢察官複訊後聲押獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。