中年男找不到小美冰淇淋咆哮店員 嗆：警察來我更大聲
一名男子昨天為了在全聯超市找不到「小美冰淇淋」，詢問店員，店員又因忙著結帳不及回覆，他當場在店內大聲咆哮；店員溝通後對方仍無法接受，無奈表示要報警處理，男子還回「警察來我更大聲給你看」。經警方到場，雙方都不提出告訴，男子結完帳隨即離去。
網友shihhuan1125昨天晚間9時許，在社群媒體threads上發文指出「全聯福利中心 台南長榮店 驚！！！ 某男客人詢問：小美冰淇淋在哪裡？店員忙著結帳 無人回覆 然後他就開罵了！！哈 為了一個小美冰淇淋而戰⋯夠瘋⋯⋯」，並附上現場影片。
影片中可見一個中年男子用台語不斷大吼「有聽到沒、警察要來了嗎、大聲是怎樣、警察來我更大聲給你看」，店員無奈回應「要來了、要來了、你現在這樣我怎麼跟你溝通、我沒有對你大聲、稍等一下我們要結帳、你現在要我怎麼樣嘛」。
網友看到該名男子狀態，不禁留言「曾經當過小7店員兩年的我能夠體會，客人真的百百種，有家教的、沒家教的、有素養的、沒素養的、人品低層的、人品高尚的，真的什麼人都有」、「人都走進來了，全聯整間店就那麼大，冰品區也就那麼一塊，去找一下也比在那邊吼的快」。
台南市警第一分局東寧派出所副所長胡瑞宏說明，昨天晚間9時許，接獲台南市長榮路二段賣場發生糾紛，員警到場了解，是一名男子因至賣場購物結帳時，詢問店員所需購買物品放在何處，當下店員因忙於結帳而疏於回答該顧客，致使雙方發生言語爭執。
警方表示，現場經員警協調溝通後，雙方均不提出告訴，該民眾購物結帳完後離去；分局呼籲民眾如於公共場所發生爭執，應保持冷靜理性態度，避免因情緒失控導致不必要之衝突。如有糾紛可尋求警方協助，以和平理性方式妥善解決，共同維護良好社會秩序。
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